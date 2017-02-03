​Солдат из Казахстана

Останки солдата Сорокина Николая Федоровича, призванного в августе 1941 года из Семипалатинска, были самолетом доставлены из Эстонии в Астану. По словам Андрея Лазурина из поискового отряда Front Line, воин был найден в апреле 2016 года в районе поселка Сиргала на северо-востоке Эстонии. Металлоискатель во время поисковых работ на рубеже «оборонительной линии Таненберг» сработал на медаль бойца «За отвагу».

Поисковый отряд Front Line существует уже 14 лет, его члены занимаются изучением истории Великой Отечественной войны, поисковой деятельностью в местах сражений, ухаживают за воинскими захоронениями, взаимодействуют с ветеранскими организациями. По номеру боевой солдатской награды поисковикам удалось установить данные ее владельца – наводчика орудия рядового Николая Сорокина.

Из столицы останки солдата отправились в Семей, где живут потомки Николая Сорокина.