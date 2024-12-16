Солнечный круг, небо вокруг… Изобразительное искусство 16 декабря 2024 г. 8:34 12 Серик Баев Символы независимости в изобразительном искусстве фото Юрия Беккера Прежде чем начать говорить о символах независимости в современном изобразительном искусстве Казахстана, хотелось бы сделать акцент на том, что все образы, детали, цветовая палитра, материалы и даже техника исполнения – это квинтэссенция творческих усилий нашего народа, нашедших выражение в геральдике и атрибутах, которые сегодня весь мир ассоциирует с нашим государством. Наш герб, флаг, гимн сотканы из драгоценных нитей многовековой истории. Их художественная форма точно отражает самые основные принципы и понятия, близкие каждому, кто родился и вырос в Казахстане. – Первым среди образов я бы назвал шаңырақ, – говорит искусствовед, член Союза художников РК Юрий Маркович. – Это, скорее, паттерн, который объединяет всех граждан нашей страны под своими сводами, одновременно защищая от любого вида внешних угроз. Вторым образом я бы назвал цвет голубого неба, нашедший отражение как в нашем флаге, так и на гербе. И конечно же, это символы свободы, которые находят выражение в размахе крыльев беркута, в образах крылатых скакунов... Но на этом я бы не останавливался. К примеру, образ каравана в изобразительном искусстве, его наполнение тоже важны, ведь торговые пути издревле служили мостами соединения культур и взаимопроникновения цивилизаций. Истоки образов нашей независимости в изобразительном искусстве стоит искать в орнаменте, узорах на кошме и боевом оружии батыров. Они же вплетены в камчу погонщиков скота, в быт свободолюбивого народа, предметы обихода, украшения. Так, элементы орнамента есть на флаге Казахстана. – Как известно, первым нашим художником стал Абылхан Кастеев, до него в степи маслом никто не писал. Однако говорить о том, что изобразительного искусства до него не было, мы тоже не можем. Прикладные виды искусства процветали, через них художник-ремесленник выражал чувства, чаяния и стремления народа: на шерсти, коже, металле. С приходом советской власти к нам приехали профессиональные художники, преподаватели, и тогда у нас стало зарождаться изобразительное искусство в широком, современном понимании. Кастеев начальное художественное образование получал в Москве, – говорит член правления Союза художников РК Марлан Нысанбаев. – Позднее у нас появились титаны, художники-шестидесятники: Салихитдин Айтбаев, Макум Кисамединов, Шаймардан Сариев, Токболат Тогузбаев, Бахтияр Табиев, Абдрашит Сыдыханов, Еркин Мергенов, Тулеген Досмагамбетов, Вагиф Рахманов, Исатай Исабаев, Оралбек Нуржумаев… Именно талантливые шестидесятники «прорисовали», наверное, все основные образы, нашедшие отражение в символике независимого Казахстана. Это, например, бескрайние просторы Великой степи, образы коней-тулпаров. В целом же казахстанские шестидесятники отличались стремлением к поискам национальных истоков художественной формы. В современном искусствознании говорят о возникшей в те годы модели искусства – «национального по форме и по содержанию». – Лично для меня один из главных образов независимости и свободы – это дала, бесконечная степь, что уходит за горизонт, – рассуждает кавалер ордена Фаберже Естай Даубаев. – Я выражаю в своих произведениях то, что ощущаю, чувствую. Если для вас открывается та свобода, что может вдохновить, удержать, сберечь этот дух, там надо и искать эти образы. А вот Асель Сабыржанкызы – художница, более известная под творческим псевдонимом Ассоль, написавшая картину «Мост дружбы», представленную президентам Казахстана и России, считает, что образы независимости сегодня чаще можно увидеть не в традиционной живописи, а в digital art. – В картине «Мост дружбы» я специально делала акцент на официальный, академический символизм, – рассказывает Асель. – Необходимо было представить монументальность и красноречивость всех образов. Акорда и Кремль. Государственные флаги. Солнце, лучами озаряющее пространство, голубое небо. Река, но не в качестве разделяющей страны границы, а река жизни – символ постоянно текущего времени. И берега, которые соединяют три моста. Первый – это мост политики, потом идут мост экономики и мост культуры. Что же касается образов независимости, то для меня как художника-портретиста ближе всего произведение заслуженного деятеля Казахстана Нуржана Карымсакова «Ел тұтқа». Увидев его, зрители нередко соревнуются в знании истории: на одном холсте изображены 117 выдающихся деятелей Казахстана, каждый из которых приближал нашу страну к суверенитету и независимости. Что же касается digital art, то художница склонна видеть в творчестве современных молодых художников стремление сохранить свою идентичность в сочетании современных технологических решений с традиционным национальным колоритом. Такое сегодня можно увидеть в муралах каждого большого города, где есть парящие беркуты, свободолюбивые снежные барсы, исторические личности, батыры, горы, тулпары и мальчишка, рисующий солнечный круг, вокруг которого чистое небо цвета нашего флага. #выставка #искусство #День независимости