Солнечный круг, небо вокруг…

Прежде чем начать говорить о символах независимости в современном изобразительном искусстве Казахстана, хотелось бы сделать акцент на том, что все образы, детали, цветовая палитра, материалы и даже техника исполнения – это квинтэссенция творческих усилий нашего народа, нашедших выражение в геральдике и атрибутах, которые сегодня весь мир ассоциирует с нашим государством.

Наш герб, флаг, гимн сотканы из драгоценных нитей многовековой истории. Их художественная форма точно отражает самые основные принципы и понятия, близкие каждому, кто родился и вырос в Казахстане.

– Первым среди образов я бы назвал шаңырақ, – говорит искусствовед, член Союза художников РК Юрий Маркович. – Это, скорее, паттерн, который объединяет всех граждан нашей страны под своими сводами, одновременно защищая от любого вида внешних угроз. Вторым образом я бы назвал цвет голубого неба, нашедший отражение как в нашем флаге, так и на гербе. И конечно же, это символы свободы, которые находят выражение в размахе крыльев беркута, в образах крылатых скакунов... Но на этом я бы не останавливался. К примеру, образ каравана в изобразительном искусстве, его наполнение тоже важны, ведь торговые пути издревле служили мостами соединения культур и взаимопроникновения цивилизаций.

Истоки образов нашей независимости в изобразительном искусстве стоит искать в орнамен­те, узорах на кошме и боевом оружии батыров. Они же вплетены в камчу погонщиков скота, в быт свободолюбивого народа, предметы обихода, украшения. Так, элементы орнамента есть на флаге Казахстана.

– Как известно, первым нашим художником стал Абылхан Кас­теев, до него в степи маслом никто не писал. Однако говорить о том, что изобразительного искусства до него не было, мы тоже не можем. Прикладные виды искусства процветали, через них художник-ремесленник выражал чувства, чаяния и стремления народа: на шерсти, коже, металле. С приходом советской власти к нам приехали профессиональные художники, преподаватели, и тогда у нас стало зарождаться изобразительное искусство в широком, современном понимании. Кастеев начальное художественное образование получал в Моск­ве, – говорит член правления Союза художников РК Марлан Нысанбаев. – Позднее у нас появились титаны, художники-шестидесятники: Салихитдин Айтбаев, Макум Кисамединов, Шаймардан Сариев, Токболат Тогузбаев, Бахтияр Табиев, Абдра­шит Сыдыханов, Еркин Мергенов, Тулеген Досмагамбетов, Вагиф Рахманов, Исатай Исабаев, Оралбек Нуржумаев…

Именно талантливые шестидесятники «прорисовали», наверное, все основные образы, нашедшие отражение в символике независимого Казахстана. Это, например, бескрайние просторы Великой степи, образы коней-тулпаров. В целом же казахстанские шестидесятники отличались стремлением к поискам национальных истоков художественной формы. В современном искусствознании говорят о возникшей в те годы модели искусства – «национального по форме и по содержанию».

– Лично для меня один из главных образов независимости и свободы – это дала, бесконечная степь, что уходит за горизонт, – рассуждает кавалер ордена Фаберже Естай Даубаев. – Я выражаю в своих произведениях то, что ощущаю, чувствую. Если для вас открывается та свобода, что может вдохновить, удержать, сберечь этот дух, там надо и искать эти образы.

А вот Асель Сабыржанкызы – художница, более известная под творческим псевдонимом Ассоль, написавшая картину «Мост дружбы», представленную президентам Казахстана и России, считает, что образы независимости сегодня чаще можно увидеть не в традиционной живописи, а в digital art.

– В картине «Мост дружбы» я специально делала акцент на официальный, академичес­кий символизм, – рассказывает Асель. – Необходимо было представить монументальность и красноречивость всех образов. Акорда и Кремль. Государственные флаги. Солнце, лучами озаряющее пространство, голубое небо. Река, но не в качестве разделяющей страны границы, а река жизни – символ постоянно текущего времени. И берега, которые соединяют три моста. Первый – это мост политики, потом идут мост экономики и мост культуры. Что же касается образов независимости, то для меня как художника-портретис­та ближе всего произведение заслуженного деятеля Казахстана Нуржана Карымсакова «Ел тұтқа». Увидев его, зрители нередко соревнуются в знании истории: на одном холсте изображены 117 выдающихся деятелей Казахстана, каждый из которых приближал нашу страну к суверенитету и независимости.

Что же касается digital art, то художница склонна видеть в творчестве современных молодых художников стремление сохранить свою идентичность в сочетании современных технологических решений с традиционным национальным колоритом. Такое сегодня можно увидеть в муралах каждого большого города, где есть парящие беркуты, свободолюбивые снежные барсы, исторические личности, батыры, горы, тулпары и мальчишка, рисующий солнечный круг, вокруг которого чистое небо цвета нашего флага.