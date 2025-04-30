Сольный концерт Алибека Альмадиева пройдет в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Певец подготовил для слушателей эксклюзивную концертную программу 

Фото: ГАКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой

В ГАКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоится сольный концерт лауреата молодежной премии «Дарын», баритона редкой выразительности Алибека Альмадиева, сообщает Kazpravda.kz 

Алибек Альмадиев представит эксклюзивную концертную программу, которая станет настоящим музыкальным путешествием сквозь эпохи, стили и культурные пространства.

Программа охватывает мировой классический кроссовер, джаз, поп, традиционную эстраду и самобытную казахскую музыку. Он завоевал признание публики своим исключительным мастерством интерпретации. Его исполнение сочетает филигранную технику, художественную убедительность и то редкое благородство, которое отличает подлинных мастеров сцены.

Зрителей ждет вдохновляющий репертуар: от произведений Абая Кунанбаева и Нургисы Тлендиева до бессмертных хитов Фрэнка Синатры, Шарля Азнавура и других легенд мировой музыки.

Композиции прозвучат на казахском, русском, английском, французском, итальянском и испанском языках, создавая атмосферу подлинного музыкального единства. 

#Астана #концерт #Алибек Альмадиев

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