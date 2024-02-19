Сомнительное лидерство

В своеобразном антирейтинге значится Туркестанская область. Здесь наряду с Алматинской, Кызылординской, Актюбинской областями, городом Алматы и областью Жетысу финансовые службы образования действовали с наибольшим размахом. Об этом заявили в Антикоре.

Окончательные суммы хищений и фамилии непосредственно причастных к ним будут озвучены после того, как уголовные дела рассмотрят в суде. Пока же ведется следствие. Впрочем, уже известно, что только в двух районных отделах образования Туркестанской области – Шардаринском и Сарыагашском – за три года похищено 3 млрд 700 млн тенге.

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов рассказал, что в ходе проведения пов­семестных проверок Антикоррупционной службой внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования вскрыты устойчивые преступные схемы, связанные с хищением средств из фонда оплаты труда. Их несколько. Чаще всего работникам системы образования начислялась зарплата намного больше, чем положено по их должностям, зарплату переводили лицам, которые официально не числились в учреждениях образования, или же начисляли ее на карт-счета сотрудника, а в платежных документах указывали данные другого лица.

Как вариант, для того чтобы «заработать», бухгалтеры дуб­лировали переводы денежных средств на одного и того же граж­данина несколько раз, а то и перечисляли деньги «мерт­вым душам» – родственникам и близким.

Столь масштабные хищения стали возможны из-за отсутствия интеграции между школьными сис­темами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой «Казначейство-клиент». Счетоводы вручную вносили корректировки в платежные документы и воровали бюджетные деньги.

За год Антикоррупционной службой в сфере образования зарегистрировано 192 уголовных дела.