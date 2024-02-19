Сомнительное лидерство Общество 19 февраля 2024 г. 7:30 12 Любовь Доброта Ущерб, причиненный государству в системе образования, составил в целом по стране свыше 13 млрд тенге. фото из архива "КП" В своеобразном антирейтинге значится Туркестанская область. Здесь наряду с Алматинской, Кызылординской, Актюбинской областями, городом Алматы и областью Жетысу финансовые службы образования действовали с наибольшим размахом. Об этом заявили в Антикоре. Окончательные суммы хищений и фамилии непосредственно причастных к ним будут озвучены после того, как уголовные дела рассмотрят в суде. Пока же ведется следствие. Впрочем, уже известно, что только в двух районных отделах образования Туркестанской области – Шардаринском и Сарыагашском – за три года похищено 3 млрд 700 млн тенге. Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов рассказал, что в ходе проведения повсеместных проверок Антикоррупционной службой внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования вскрыты устойчивые преступные схемы, связанные с хищением средств из фонда оплаты труда. Их несколько. Чаще всего работникам системы образования начислялась зарплата намного больше, чем положено по их должностям, зарплату переводили лицам, которые официально не числились в учреждениях образования, или же начисляли ее на карт-счета сотрудника, а в платежных документах указывали данные другого лица. Как вариант, для того чтобы «заработать», бухгалтеры дублировали переводы денежных средств на одного и того же гражданина несколько раз, а то и перечисляли деньги «мертвым душам» – родственникам и близким. Столь масштабные хищения стали возможны из-за отсутствия интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой «Казначейство-клиент». Счетоводы вручную вносили корректировки в платежные документы и воровали бюджетные деньги. За год Антикоррупционной службой в сфере образования зарегистрировано 192 уголовных дела. #Образование #бюджет #хищения #бухгалтеры #зарплаты