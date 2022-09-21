скриншот с видео ДП Павлодарской области
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Сообщение о террористах в школе поступило в Павлодаре

Ложное сообщение о террористах в школе поступило в Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 сентября по телефону 112 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

«В СОШ имени Бауыржана Момышулы по улице Академика Чокина, 27 находятся террористы», говорилось в сообщении.

По адресу тут же выехали экстренные службы. Проведена эвакуация свыше тысячи учащихся и 83 человек персонала.

На месте работали саперы, проводился осмотр школы.

«Взрывное устройство не обнаружили. По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту», – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции области Жаскайрат Каиров.

Между тем полиция напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением, влечет за собой уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 

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