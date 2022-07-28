Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана

Житель города Нур-Султана убил своего знакомого после переписки в мессенджере WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram суда столицы.

В суде рассказали, что конфликт между Т. и его знакомым возник после сообщения в групповом чате WhatsApp. Позже, когда мужчины встретились, Т. нанес знакомому удар ножом в область сердца.

Как уточнили в суде, санкция уголовной статьи «Убийство», часть 1, предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана 24 мая 2022 года Т. был осужден за убийство к 11 годам лишения свободы.

Позже апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Приговор вступил в законную силу.