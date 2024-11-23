Состоялось гашение марки, посвященной 30-летию ратификации РК Конвенции о правах ребёнка

Общество
6

Конвенция служит основой сотрудничества республики с детским фондом ООН, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В министерстве иностранных дел Казахстана состоялась торжественная церемония гашения памятного почтового блока, посвященного 30-летию ратификации Республикой Казахстан Конвенции о правах ребёнка (КПР) и Всемирному дню ребёнка.

КПР стала одним из первых международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан на заре своей независимости. Таким образом, страна добровольно взяла на себя глобальные обязательства по обеспечению равных прав для каждого ребёнка. Конвенция стала основополагающим документом для построения дружественного к детям общества и основой долгосрочного сотрудничества Казахстана с ЮНИСЕФ.

Представитель Детского фонда ООН в РК подчеркнул, что в течение 30 лет Казахстан и ЮНИСЕФ совместно плодотворно работают над улучшением благосостояния детей. Это включает значительный прогресс в таких областях, как здравоохранение, образование и защита детей.

«Однако этот юбилей является не только возможностью подвести итоги, но и определить новые вызовы и приоритеты. Важно продолжать создавать устойчивые решения для поддержки каждого ребёнка, обеспечивая доступ к качественным услугам и защите прав в соответствии с Целями устойчивого развития», – добавил представитель ЮНИСЕФ в РК.

Конвенция о правах ребёнка служит основой сотрудничества Республики Казахстан с Детским фондом ООН. 25 ноября 1994 года было подписано Основное соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и ЮНИСЕФ.

#права человека #МИД РК #ЮНИСЕФ #марка

Популярное

Все
Грустные думки аграрные
Превращаем легковушку в «грузовик»
Парламентские опоры Содружества
Здесь растят специалистов XXI века
Не врач, а Google в халате!
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга
Как обезопасить детей от непоправимого
Скажем рахмет Иэну!
Лихачам везде у нас дорога
Комфорт по высшему разряду
Закон Республики Казахстан
Вместо тысячи слов
«Қыс-2024»: будь готов!
Новобранцы дали клятву верности Родине
Бизнес – и ничего лишнего!
Спасение через просвещение
Названы имена сильнейших
Хронобиологи – о преимуществах нового времени
«Арлан» сыграет с клубами из Англии, Франции и Польши
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Кызылординский рис: от поля до стола
Год большой работы и серьезных наград
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
Спрос на автогаз превышает предложение
Миссия – создавать учебники
Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова состоялся в Астане
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
В селе Коянды завершается строительство ряда социальных и инфраструктурных проектов
Дороги для комфорта
Дело Перизат Кайрат: появились новые эпизоды
Спикер Сената: «Развитие соцпредпринимательства – часть стратегии устойчивого развития»
Аграрии обязаны экономить воду
Туристический поезд Jibek Joly прибыл в Туркестан
Завтра мир отметит День недоношенных детей
Премьер встретился с участниками чемпионата WorldSkills Kazakhstan
Обмен иностранными бланками разрешений с КНР переведут в цифровой формат
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса

Читайте также

500 людей с инвалидностью лишили права на жилье в Актюбинск…
Павлодарцев призвали не умалчивать о фактах насилия над дет…
«Нельзя одинаково наказывать наркобаронов и мелких закладчи…
Известный строительный супермаркет оштрафовали в Алматинско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]