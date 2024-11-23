Состоялось гашение марки, посвященной 30-летию ратификации РК Конвенции о правах ребёнка

Фото: МИД РК

В министерстве иностранных дел Казахстана состоялась торжественная церемония гашения памятного почтового блока, посвященного 30-летию ратификации Республикой Казахстан Конвенции о правах ребёнка (КПР) и Всемирному дню ребёнка.

КПР стала одним из первых международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан на заре своей независимости. Таким образом, страна добровольно взяла на себя глобальные обязательства по обеспечению равных прав для каждого ребёнка. Конвенция стала основополагающим документом для построения дружественного к детям общества и основой долгосрочного сотрудничества Казахстана с ЮНИСЕФ.

Представитель Детского фонда ООН в РК подчеркнул, что в течение 30 лет Казахстан и ЮНИСЕФ совместно плодотворно работают над улучшением благосостояния детей. Это включает значительный прогресс в таких областях, как здравоохранение, образование и защита детей.

«Однако этот юбилей является не только возможностью подвести итоги, но и определить новые вызовы и приоритеты. Важно продолжать создавать устойчивые решения для поддержки каждого ребёнка, обеспечивая доступ к качественным услугам и защите прав в соответствии с Целями устойчивого развития», – добавил представитель ЮНИСЕФ в РК.

Конвенция о правах ребёнка служит основой сотрудничества Республики Казахстан с Детским фондом ООН. 25 ноября 1994 года было подписано Основное соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и ЮНИСЕФ.