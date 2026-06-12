Состоялся съезд партии AMANAT – делегаты поддержали присоединение к «Әділет»

Партии

В Астане состоялся очередной XXVI Съезд партии AMANAT, который собрал делегатов со всех регионов страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: AMANAT

Участники съезда рассматривают итоги работы Политического совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии за отчетный период, а также обсуждают дальнейшие направления деятельности партии.

В ходе съезда выступили члены партии, депутаты и представители региональных организаций.

Член Фракции партии в Мажилисе Парламента, сопредседатель Женского крыла партии Үнзила Шапак отметила, что реализованные по инициативе Главы государства политические реформы стали основой масштабной модернизации страны и привели к принятию новой Конституции, которая закрепила принципы справедливого государства и расширила участие граждан в политических процессах.

Председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко подчеркнул, что новая Конституция создала прочную правовую основу для дальнейшего развития страны, однако успех реформ во многом зависит от их последовательной реализации на местах. Он отметил особую значимость единства, ответственности и консолидации усилий государственных институтов, политических партий и гражданского общества вокруг общенациональных задач.

В свою очередь член Фракции партии в Мажилисе Парламента Нурсултан Байтилесов отметил, что проводимые в стране реформы открыли новые возможности для молодежи, которая сегодня становится активным участником не только общественных инициатив, но и законотворческого процесса. По его словам, молодежь является одной из ключевых движущих сил политической модернизации и дальнейшего развития Казахстана.

Директор Восточно-Казахстанского областного многопрофильного медицинского центра, председатель первичной партийной организации Гульмира Сагидуллина рассказала о работе первичной партийной организации по реализации социальных и благотворительных проектов, поддержке семей, молодежи, ветеранов и людей с особыми потребностями.

Председатель партии Ерлан Кошанов подчеркнул важность сохранения курса на дальнейшие реформы, укрепление общественного согласия и консолидацию усилий в интересах государства и граждан.

«Нужно объединиться и уже в составе одной пропрезидентской силы строить современный Казахстан. Мы не отказываемся от своих идей и убеждений, выводим их на новый уровень. Это естественный политический шаг», – сказал Ерлан Кошанов.

По итогам обсуждения, делегаты Съезда проголосовали за присоединение к партии «Әділет».

#AMANAT #партия #присоединение #әділет

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