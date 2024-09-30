Состояние Марка Цукерберга превысило 200 млрд долларов

Это сделало его четвёртым самым богатым человеком в мире

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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг вошёл в эксклюзивный клуб миллиардеров с состоянием больше 200 млрд долларов, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как отмечает CNN, его капитал увеличился благодаря росту акций Мета. Ценные бумаги компании подорожали на 64% в этом году благодаря запуску фирменного искусственного интеллекта.

По данным Bloomberg, чистый капитал Цукерберга достиг 201 миллиарда долларов. Это сделало его четвёртым самым богатым человеком в мире после директора конгломерата Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, владельца Virgin Джеффа Безоса и основателя Tesla Илона Маска.