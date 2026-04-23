Сотни миллионов, выделенных по проекту «Агробизнес», растратили в области Абай

Проект предназначен для поддержки фермерских хозяйств путем предоставления льготных кредитов на развитие животноводства и агробизнеса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по области Абай при координации прокуратуры окончил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках проекта«Агробизнес», сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, используя поддельные документы, руководитель крестьянского хозяйства «Ыкыбай» получил два крупных кредита на общую сумму более 250 мнл тенге для приобретения крупного рогатого скота. Однако кредитные средства направил не на развитие животноводства, а на личные цели. Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались.

Ущерб государству составил 211 млн тенге. В ходе следствия подозреваемый возместил ущерб в полном объёме.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

 

