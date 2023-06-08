Сотрудничество с Казахстаном для нас является безусловным приоритетом – Мишустин

Международное сотрудничество, Политика, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Михаил Мишустин отметил, что отношения России и Казахстана опираются на многовековые традиции дружбы и нацелены на развитие национальных экономик, повышение благосостояния граждан двух стран.

Фото пресс-службы Правительства РК

На полях Евразийского межправительственного совета в Сочи (РФ) состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и председателя Правительства России Михаила Мишустина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации, развития перспективных транспортных коридоров и логистической инфраструктуры, реализации совместных проектов в области энергетики, образования и культурно-гуманитарной сфере.

Премьер-министр подчеркнул, что активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского сотрудничества. При этом главной задачей правительств РК и РФ является полноценная реализация договоренностей на высшем уровне.

Как отметил Алихан Смаилов, Россия – основной торгово-экономический партнер Казахстана. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 6%. При этом уже по итогам первого квартала взаимная торговля выросла еще на 10%.

«Мы рассчитываем на развитие этого позитивного тренда», - сказал глава Правительства.

Он также обозначил высокий уровень инвестиционного взаимодействия между странами. Так, накопленный объем прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 17 лет достиг около $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд.

По словам Алихана Смаилова, такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации. В частности, в Казахстане уже успешно работают ведущие российские компании, такие как «Еврохим», «Лукойл», «ЭФКО», «Татнефть» и другие.

«Казахстанские и российские предприятия уже готовы к реализации новых инновационных промышленных проектов. Об этом свидетельствует подписанная в прошлом году программа совместных действий, которая предполагает сотрудничество еще по 29 проектам на сумму порядка $9 млрд c созданием порядка 12,5 тыс. рабочих мест. А в целом у нас с вами более 100 кооперационных проектов в сфере промышленности на сумму более $22 млрд, и с каждым годом добавляются десятки новых проектов», - сказал премьер-министр.

Со своей стороны Михаил Мишустин отметил, что отношения России и Казахстана опираются на многовековые традиции дружбы и нацелены на развитие национальных экономик, повышение благосостояния граждан двух стран.

«Сотрудничество с Казахстаном для нас имеет особое значение, я бы сказал, является безусловным приоритетом. Торгово-экономическое взаимодействие развивается у нас успешно. В прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень. Важно сейчас ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, машиностроении, энергетике, транспортной инфраструктуре. Хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных, технологических потенциалов России и Казахстана», - сказал Михаил Мишустин.

 

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