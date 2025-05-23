Сотрудничество в нефтегазовой отрасли обсудили Скляр и президент CNPC

Китай,Нефть и Газ
76

Хоу Цицзюнь выразил благодарность казахстанской стороне за открытый и конструктивный диалог

Фото: пресс-служба правительства РК

Состоялась рабочая встреча первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра с президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Стороны обсудили текущий статус и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Роман Скляр отметил динамичное развитие взаимодействия между Казахстаном и Китаем, в том числе с CNPC, по всем ключевым направлениям.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам реализации совместных проектов на территории Казахстана, включая модернизацию объектов нефтепереработки, развитие совместного недропользования, обеспечение социальной стабильности на предприятиях, продвижение совместных инициатив в сфере нефтехимии, а также обеспечение стабильных поставок энергоресурсов.

Хоу Цицзюнь выразил благодарность казахстанской стороне за открытый и конструктивный диалог, подчеркнув готовность CNPC к продолжению тесного сотрудничества, направленного на внедрение передовых технологий и реализацию взаимовыгодных проектов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в рамках казахстанско-китайской межправительственной комиссии, а также инициативы «Один пояс — один путь».

#сотрудничество #CNPC

Популярное

Все
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Комедия со слезами на глазах
Шквал стрел и дыхание гор
Три шедевра Ролана Пети на сцене «Астана Опера»
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе
Казахский учить, как Лего собирать
«Не бойтесь просить о помощи!»: МВД обратилось к детям
Талант идею превращает в магию
Куда хочу – туда лечу!
Расцветет все вокруг
Ребятишки из социально уязвимых семей получили подарки
Равные возможности и современные технологии
Бабочки, которые приносят удачу
Это гордое слово – Учитель
Ценитель древностей
В предвкушении
Разработана «дорожная карта» аграрных проектов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
В США начали процесс снятия санкций с Сирии
Начато возведение крупного металлургического завода
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

ОПЕК+ нажимает на газ: Кого на самом деле «пугает» картель?
«Зеленая» энергетика в Китае привела к снижению выбросов CO2
Крупные проекты в сфере нефтегазохимии реализуют в Казахста…
Нефтепереработка в Казахстане выросла на 10,8%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]