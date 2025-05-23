Хоу Цицзюнь выразил благодарность казахстанской стороне за открытый и конструктивный диалог

Фото: пресс-служба правительства РК

Состоялась рабочая встреча первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра с президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Стороны обсудили текущий статус и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Роман Скляр отметил динамичное развитие взаимодействия между Казахстаном и Китаем, в том числе с CNPC, по всем ключевым направлениям.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам реализации совместных проектов на территории Казахстана, включая модернизацию объектов нефтепереработки, развитие совместного недропользования, обеспечение социальной стабильности на предприятиях, продвижение совместных инициатив в сфере нефтехимии, а также обеспечение стабильных поставок энергоресурсов.

Хоу Цицзюнь выразил благодарность казахстанской стороне за открытый и конструктивный диалог, подчеркнув готовность CNPC к продолжению тесного сотрудничества, направленного на внедрение передовых технологий и реализацию взаимовыгодных проектов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в рамках казахстанско-китайской межправительственной комиссии, а также инициативы «Один пояс — один путь».