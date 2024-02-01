Сотрудничество в водной сфере обсудили Казахстан и Кыргызстан

Международное сотрудничество, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отметил Алихан Смаилов, Кыргызстан является для Казахстана стратегическим партнером и братским государством

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Встреча состоялась в Алматы в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как отметил Алихан Смаилов, Кыргызстан является для Казахстана стратегическим партнером и братским государством.

- Благодаря политической воле наших лидеров сегодня казахстанско-кыргызские отношения находятся на качественно новом уровне, — сказал премьер-министр.

Глава правительства также отметил поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия между странами. Только за 11 месяцев прошлого года взаимная торговля выросла на 12% и достигла $1,3 млрд. Вместе с тем РК и КР продолжают совместную работу по доведению объема товарооборота до $2 млрд.

- Этому способствует эффективная деятельность двусторонних механизмов сотрудничества, таких как Межправительственный совет и Форум межрегионального сотрудничества. Правительство Казахстана готово дальше поддерживать казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство по всем направлениям, — подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Акылбек Жапаров отметил, что нынешние отношения Кыргызстана и Казахстана подтверждают высокий уровень политического диалога.

- С каждым годом растет объем взаимной торговли и инвестиций, а деловые, научные и культурные связи активизируются. В рамках Межправительственного совета обсуждаются общие стратегические цели, концептуальные подходы и направления долгосрочного развития кыргызско-казахстанского сотрудничества. Активное взаимодействие между нашими странами осуществляется на многосторонних площадках, — сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем углублении союзнических отношений с Казахстаном, основанных на взаимном доверии и понимании.

В ходе встречи главы правительств рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и нефтегазовой отраслях.

Кроме того, стороны договорились в кратчайшие сроки проработать вопрос открытия дополнительного пункта пропуска для грузового автотранспорта на казахстанско-кыргызской границе, а также усилить взаимодействие в водно-энергетической сфере.

#переговоры #сотрудничество #Смаилов #Кыргызстан #Жапаров

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