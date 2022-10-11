Сотрудника полиции задержали в Алматы

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали информацию из социальной сети о задержании сотрудников полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

"Управлением собственной безопасности ДП города Алматы, реализуя принципы неотвратимости наказания и искоренения коррупционных проявлений в рядах органов внутренних дел, сегодня за непривлечение к административной ответственности по факту ДТП задержан сотрудник ОАП управления полиции Алмалинского района гражданин Б. 1986 года рождения», – сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование.