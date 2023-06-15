Сотрудника управления госдоходов осудили за взятку и мошенничество в Костанае

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Уголовное дело на главного специалиста отдела взимания управления государственных доходов по городу Костанаю З. завели за получение взятки, а также мошенничество путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения (часть 1 статьи 366, пункт 2 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК).

Всё началось с того, что у ИП «Г» по отчетности за 2022 год, представленной через кабинет налогоплательщика, был превышен минимальный размер годового оборота для постановки на регистрационный учет по НДС.

Тогда З. вызвался помочь Г. за вознаграждение в 100 тысяч тенге. Для уменьшения годового оборота ИП он провел по кассовому аппарату операции якобы о возврате денег от покупателей на общую сумму 2 616 461 тенге. Индивидуальный предприниматель отозвала отчет за прошлый год и сдала дополнительные декларации за этот период, но уже с уменьшенной суммой годового оборота.

Не останавливаясь на этом, тогда еще главный специалист УГД предложил каждый месяц передавать ему 30 тысяч тенге за то, чтобы Г. не привлекали к ответственности при просрочке и задолженности по социальным платежам.

Подсудимый вину признал и раскаялся.

Суд назначил З. наказание в виде штрафа в 1,2 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в силу.