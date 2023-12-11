В хищении 200 млн тенге подозревают сотрудников районного акимата

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Как сообщается, прокуроры установили факты незаконного перечисления бюджетных средств на счета неработающих в системе образования.

Помимо этого, гособвинители выявили схему присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам.

Общая сумма ущерба, причиненного должностными лицами районного отдела образования, составила 200 млн тенге.

«По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса», — говорится в официальном сообщении.

Стоит отметить, что ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтеры школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых «мертвых душ».

Уголовные дела по ним направлены в суд, по некоторым из них состоялись обвинительные приговоры.