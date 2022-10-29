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Скандалы

Сотрудница ломбарда заработала 18 миллионов на фиктивных залогах в Актобе

Сотрудница ломбарда оформляла кредиты на клиентов под залог дорогих украшений, но вместо них в конверт помещала дешёвую бижутерию и даже предметы женской гигиены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Диапазон».

В Актобе вынесли приговор по статье «Хищение чужого вверенного имущества». На скамье подсудимых оказалась эксперт-оценщик популярного ломбарда. 

Имея доступ к базе клиентов, женщина выписывала документы на них. По ним  якобы выдавались деньги людям, сдавшим в ломбард свои телефоны и украшения. На самом деле миллионы шли в карман сотрудницы. 

Чтобы обман не раскрылся, работница вкладывала в конверт залоговое имущество, якобы сданное клиентами. Однако под видом дорогих украшений и гаджетов помещала дешевую бижутерию и другие вещи, не имеющие ценности.

Таким способом, с октября 2020 года по февраль 2021 года она похитила из кассы ломбарда 18 миллионов тенге. Во время ревизии проверяющие вскрыли конверты с залоговым имуществом, каково же было их удивление, когда вместо дорогих украшений и смартфонов там был батарейки, скребки, скобы, помада, зажигалки, даже предметы женской гигиены.

На Эльвиру возбудили уголовное дело по статье «Хищение чужого вверенного имущества». Судили ее в уголовном суде №2 в Актобе. Свою вину она не признала. По ее версии, владельцем ломбарда является не учредитель, который проходит по документам, а совершенно другой человек, он ее родственник. Он якобы предложил ей проверить действующих директоров и бухгалтеров ломбарда, проверяют ли они содержимое конвертов с залоговым имуществом. 

То есть якобы по его просьбе обвиняемая оформила фиктивные кредиты, а в конверты помещала дешевые вещи. В суде допросили этого родственника, который опроверг ее слова. 

А допрошенный в качестве свидетеля учредитель пояснил, что не вмешивается в деятельность ломбарда, все рабочие моменты ведет генеральный директор. В общем, версия подсудимой в суде не подтвердилась.

Зато подтвердилось то, что ранее установило следствие: ущерб ломбарду эксперт-оценщик причинила на сумму 18 миллионов тенге с лишним.

Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Но суд также учел, что у осужденной есть маленькие дети, у одного ребенка тяжелое заболевание, он инвалид, поэтому срок исполнения наказания отсрочили на 3 года. Суд обязал осужденную возместить ущерб ломбарду на сумму 18 миллионов 122 тысячи тенге.

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