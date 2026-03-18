В рамках реализации конституционной реформы в стране внедряется новая модель социального государства, где приоритетом становится не только система гарантий, но и развитие знаний и навыков граждан

О планируемых изменениях в Социальный и Трудовой кодексы на заседании Правительства доложила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz

Новые нормы закрепляют право каждого на труд и обязывают государство создавать условия для его реализации. Особое внимание уделят адаптации законодательства к цифровой экономике: дистанционной и платформенной занятости. Также продолжится модернизация системы защиты лиц с инвалидностью для их полноценной интеграции в трудовую жизнь.