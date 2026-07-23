Соцопросы выявили лидеров и аутсайдеров предвыборной гонки в Курултай

Выборы

Казахстанский институт общественного развития с 8 по 20 июля  провел телефонный опрос среди 1200 респондентов во всех регионах страны – в 17 областях, а также городах Астана, Алматы и Шымкент.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исследование проведено по национальной выборке, отражающей структуру взрослого населения Казахстана старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Обзвон осуществлялся по мобильным и стационарным телефонным номерам. Опрос проведен в соответствии с официальным уведомлением ЦИК РК.

Полученные данные позволяют оценить текущий интерес граждан к предстоящему электоральному процессу.

На вопрос «Планируете ли Вы принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года?» 70,3% респондентов ответили, что намерены прийти на избирательные участки. Не планируют участвовать в голосовании 23,3%, еще 6,4% пока не определились.

При этом практически не наблюдается разницы в электоральной активности между городом и селом. Разрыв в готовности прийти на выборы между городскими и сельскими жителями составляет порядка двухпроцентных пунктов.

Наиболее активная группа – избиратели 46–60 лет: их готовность участвовать в выборах примерно на 10% выше, чем у молодежи 18–28 лет. Женщины подтверждают участие примерно на 5 процентных пунктов чаще мужчин. Кроме того, наиболее высокая электоральная активность фиксируется среди респондентов с высшим и незаконченным высшим образованием.

Участники исследования также указали, за какую партию они предпочли бы отдать свой голос на предстоящих выборах 23 августа.Респондентам был задан вопрос: «За какую политическую партию Вы проголосуете на выборах в Курултай?».

Первое место в электоральном рейтинге занимает партия «Әділет»: за нее готовы проголосовать 64,8% респондентов. Судя по опросу, партия опережает конкурентов во всех социальных группах с особенно заметным отрывом у молодого электората.
На втором месте находится партия «Ауыл» с показателем 5,4%. На селе за нее голосуют примерно в полтора раза чаще, чем в городе, что ожидаемо, учитывая «нишевый» территориальный подход партии в работе с электоратом.

Партии Respublica и «Ақ жол» имеют сопоставимые показатели электоральной поддержки – 4,8% и 4,7% соответственно.Однако, в структуре потенциальных сторонников наблюдаются определенные различия: среди выбравших вариант Respublica в первую очередь преобладают молодые мужчины из городского населения, у «Ақ жол» – больше жителей сельской местности старших возрастных групп, в числе которых в равной степени представлены мужчины и женщины.

Близкие позиции также занимают Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) – 3,3% и Народная партия Казахстана (НПК) – 3,1%.Примечательно, что ОСДП – единственная партия, в числе сторонников которой преобладают респонденты с профессионально-техническим образованием. У НПК ядро голосующих за партию смещено в сторону самых молодых и самых возрастных респондентов.

За партию зеленых «Байтақ» готовы проголосовать 0,8% опрошенных, с заметным преобладанием сельских жителей старших возрастов. Вариант «Против всех» намерены выбрать 2,2% респондентов.

Не определились с выбором или затруднились с ответом еще 10,9% респондентов. В целом результаты исследования фиксируют динамичное формирование электоральных предпочтений на фоне старта избирательной кампании. Информационная и мобилизационная работа партий становится одним из факторов, влияющих на отношение граждан к выборам и их политический выбор.
 

#выборы #КИСИ #соцопрос

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