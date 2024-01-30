Соцпроект по защите потребителей запустили в Казахстане

Экономика, Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Об этом на онлайн-брифинге рассказал глава департамента торговли и защиты потребителей Астаны Нургали Егембердиев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как сообщается, в департаменте рассказали о результатах соцопроса, по итогам которого стало известно, что 10 тысяч респондентов страны в прошлом году сталкивались с несоблюдением сроков годности и норм хранения продуктов питания, недовольны качеством товаров, жалуются на отсутствие требуемой по закону информации о продуктах питания.

— Следует отметить, что эффективность защиты прав потребителей зависит не только от деятельности государственных органов, но и неправительственных институтов защиты прав потребителей. Именно они являются «главным защитником» от засилья некачественных импортных товаров на отечественном рынке. Без активного участия наших неправительственных организаций мы не можем добиться эффективной защиты наших граждан», — отметил Нургали Егембердиев.

По его словам, для более эффективной интеграции деятельности общественных объединений Минторговли создало ситуационный штаб. В его состав включили профильные госорганы, добросовестные субъекты бизнеса и общественные объединения потребителей.

По результатам совместной работы выявили нарушения нормативов о безопасности пищевой продукции: несоответствие продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявленным характеристикам и составу, а также требованиям по маркировке. В итоге министерство отменило декларации о соответствии пищевой продукции и документы об оценке соответствия.

Кроме того, Минторговли запустило проект «Сапалы өнім», который предусматривает координацию по обеспечению продовольственной безопасности на внутреннем рынке страны общественными силами.

Основное направление проекта – выявление нарушений прав потребителей, несоответствие нормативам и недобросовестная конкуренция.

В городской администрации отметили, что действующий закон о защите прав потребителей позволяет общественникам:
- изучать потребительские свойства товара;
- инициировать проведение экспертизы качества и безопасности товара;
- проводить опросы населения для выявления общественного мнения о качестве продукции;
- обращаться в государственные органы с целью оценки качества товара;
- предъявлять иски в суд в интересах потребителей;
- распространять информацию о результатах исследований качества и безопасности продукции.
- снимать фото, видео, а также записывать аудио во время посещения мест реализации товара.

#Астана #акимат #потребители #права #защита #запуск #соцпроект

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