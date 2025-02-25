Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине

В мире,ООН
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Принятая резолюция написана в нейтральном ключе

Фото ООН / Э.Дебебе

Совет Безопасности (СБ) ООН принял американскую резолюцию по конфликту на Украине в изначальном виде, отклонив поправки как европейских стран, так и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

За документ проголосовали 10 членов Совбеза, в том числе Россия, США и Китай. Воздержались от голосования 5 стран, включая Великобританию и Францию. Для принятия резолюции в СБ ООН необходимо как минимум 9 голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов (США, РФ, Китая, Великобритании и Франции).

Принятая резолюция написана в нейтральном ключе. Она состоит из двух пунктов преамбулы - в них выражается скорбь по погибшим в конфликте на Украине, подчеркивается роль ООН в поддержании международного мира и безопасности - и резолютивного пункта, в котором указан призыв "быстро положить конец конфликту", а также установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией.

Перед голосованием по резолюции европейские страны попытались перенести процедуру на вторник, однако Совет Безопасности отклонил их запрос. После этого несколько европейских стран, в том числе Франция и Великобритания, предложили антироссийские поправки, часть из них была заблокирована Россией, остальные не набрали нужного числа голосов.

РФ в свою очередь предложила внести два изменения в текст резолюции: заменить формулировку "конфликт между Россией и Украиной" на "конфликт вокруг Украины" и добавить в оперативный параграф формулировку об устранении коренных причин украинского кризиса. Поправки России не набрали нужного числа голосов СБ и также были отклонены.

США воздержались от голосования по всем поправкам.

#ООН #США #Совбез #Украина #резолюция

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