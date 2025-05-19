Особое внимание было уделено вопросам разработки Концепции развития АНК и дальнейшему совершенствованию формата АНК

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Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское рабочее совещание, посвященное вопросам укрепления межэтнического согласия, с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, представителей центральных государственных органов, а также акимов Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Участники совещания доложили о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по обеспечению стабильности в сфере межэтнических отношений в регионах, взаимодействию с институтами гражданского общества, реализации государственной информационной политики. Особое внимание было уделено вопросам разработки Концепции развития АНК и дальнейшему совершенствованию формата АНК.

Также в рамках совещания обсуждены меры по дальнейшему укреплению общенационального единства в преддверии ключевых общественно-политических мероприятий 2025 года.

По итогам совещания Государственный советник дал конкретные поручения ответственным государственным органам по приоритетным направлениям внутриполитической работы, направленной на обеспечение межэтнического согласия и усиление координации на всех уровнях власти.