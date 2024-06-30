Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых

Точная дата вступления в силу этих мер не называется, передает Kazpravda.kz
Совет ЕС в субботу сообщил о решении запретить импорт из Белоруссии золота, алмазов, гелия, полезных ископаемых, сообщает Интерфакс.
«В том, что касается импорта, решено запретить прямой и косвенный импорт (...) золота и алмазов из Белоруссии. Также решение касается гелия, угля и полезных ископаемых, в том числе - сырой нефти», - говорится в заявлении Совета ЕС.
Точная дата вступления в силу этих мер не называется. В заявлении указывается, что новые ограничительные меры вводятся в рамках борьбы против обхода Россией европейских санкций и с учетом «высокой степени интеграции экономик России и Белоруссии».
«Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и производстве сжиженного природного газа», - говорится в заявлении.
Кроме того, Совет Евросоюза ввел запрет на перевозку грузов автотранспортом по территории ЕС с использованием прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии.
«Совет расширяет запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС с использованием прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии, в том числе при перевозке грузовыми автомобилями, зарегистрированными за пределами Белоруссии», - отмечается в документе.
«В целях минимизации риска обхода правил субъектам ЕС, 25% или более акций которых принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам, следует запретить открывать автотранспортные предприятия или осуществлять автомобильные перевозки грузов на территории Союза, в том числе транзитом», - говорится в опубликованном решении.