Совместная работа ради мира и устойчивого развития

7
Ануар Калмыков

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев провел встречу с руководителями представленных в стране агентств Организации Объединенных Наций.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На встрече с представителями ООН в Алматы глава внешнеполитического ведомства подтвердил неизменную приверженность Казахстана уставу организации и ее центральной роли в поддержании международного мира, безопас­ности и устойчивого развития. Также он подробно остановился на ключевых положениях проводимой конституционной реформы, направленной на укрепление правового государства.

– Реформа носит системный и долгосрочный характер, она нап­равлена на институциональную трансформацию, повышение политической стабильности и расширение прав и свобод граждан, – отметил Ермек Кошербаев.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по предлагаемым изменениям Основного закона будет принято по итогам республиканского референдума, который состоится 15 марта.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления Рамочного документа о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2026–2030 годы. Были представлены планы Страновой команды ООН на предстоя­щий период и предложения по дальнейшему расширению взаимодействия.

Отдельное внимание уделено развитию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

– Центр выступает практичес­ким вкладом Казахстана в укреп­ление полевого присутствия организации и продвижение многостороннего взаимодействия в регионе, – подчеркнул глава МИД.

Министр поблагодарил агентства ООН за активное участие в подготовке Регионального экологического саммита, который пройдет 22–24 апреля. Он также проинформировал о планах по запуску на его полях международных консультаций по обсуж­дению инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о соз­дании Международной водной организации в системе ООН.

В контексте цифровой трансформации Казахстана была отмечена значимость инициативы по созданию в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений устойчивого развития под эгидой ЭСКАТО ООН.

По итогам встречи, как отмечается в сообщении МИД, подтверждена взаимная заинтересованность в углуб­лении практического взаимодействия, координации усилий и продвижении совместных инициа­тив в интересах устойчивого развития страны и региона.

#ООН #МИД #Ермек Кошербаев

Популярное

Все
Юным спортсменам – лучшие условия!
Лед, скорость и адреналин
В центре мирового киберспорта
Разговор о самом важном
Курильщики поневоле
Меняем пакеты на шоперы
От управления процессом к управлению результатом
Время исторического выбора
Лайфхак для жизни на селе
Распоряжение Главы государства о назначении
Лидеры континента
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Токаев направил телеграмму поздравления президенту Литвы
Деловая поездка в Эстонию
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Братские связи укрепляются

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]