Совместная работа ради мира и устойчивого развития Международное сотрудничество 17 февраля 2026 г. 5:00 7 Ануар Калмыков Министр иностранных дел Ермек Кошербаев провел встречу с руководителями представленных в стране агентств Организации Объединенных Наций. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На встрече с представителями ООН в Алматы глава внешнеполитического ведомства подтвердил неизменную приверженность Казахстана уставу организации и ее центральной роли в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития. Также он подробно остановился на ключевых положениях проводимой конституционной реформы, направленной на укрепление правового государства. – Реформа носит системный и долгосрочный характер, она направлена на институциональную трансформацию, повышение политической стабильности и расширение прав и свобод граждан, – отметил Ермек Кошербаев. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по предлагаемым изменениям Основного закона будет принято по итогам республиканского референдума, который состоится 15 марта. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления Рамочного документа о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2026–2030 годы. Были представлены планы Страновой команды ООН на предстоящий период и предложения по дальнейшему расширению взаимодействия. Отдельное внимание уделено развитию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. – Центр выступает практическим вкладом Казахстана в укрепление полевого присутствия организации и продвижение многостороннего взаимодействия в регионе, – подчеркнул глава МИД. Министр поблагодарил агентства ООН за активное участие в подготовке Регионального экологического саммита, который пройдет 22–24 апреля. Он также проинформировал о планах по запуску на его полях международных консультаций по обсуждению инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о создании Международной водной организации в системе ООН. В контексте цифровой трансформации Казахстана была отмечена значимость инициативы по созданию в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений устойчивого развития под эгидой ЭСКАТО ООН. По итогам встречи, как отмечается в сообщении МИД, подтверждена взаимная заинтересованность в углублении практического взаимодействия, координации усилий и продвижении совместных инициатив в интересах устойчивого развития страны и региона. #ООН #МИД #Ермек Кошербаев