На встрече с представителями ООН в Алматы глава внешнеполитического ведомства подтвердил неизменную приверженность Казахстана уставу организации и ее центральной роли в поддержании международного мира, безопас­ности и устойчивого развития. Также он подробно остановился на ключевых положениях проводимой конституционной реформы, направленной на укрепление правового государства.

– Реформа носит системный и долгосрочный характер, она нап­равлена на институциональную трансформацию, повышение политической стабильности и расширение прав и свобод граждан, – отметил Ермек Кошербаев.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по предлагаемым изменениям Основного закона будет принято по итогам республиканского референдума, который состоится 15 марта.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления Рамочного документа о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2026–2030 годы. Были представлены планы Страновой команды ООН на предстоя­щий период и предложения по дальнейшему расширению взаимодействия.

Отдельное внимание уделено развитию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

– Центр выступает практичес­ким вкладом Казахстана в укреп­ление полевого присутствия организации и продвижение многостороннего взаимодействия в регионе, – подчеркнул глава МИД.

Министр поблагодарил агентства ООН за активное участие в подготовке Регионального экологического саммита, который пройдет 22–24 апреля. Он также проинформировал о планах по запуску на его полях международных консультаций по обсуж­дению инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о соз­дании Международной водной организации в системе ООН.

В контексте цифровой трансформации Казахстана была отмечена значимость инициативы по созданию в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений устойчивого развития под эгидой ЭСКАТО ООН.

По итогам встречи, как отмечается в сообщении МИД, подтверждена взаимная заинтересованность в углуб­лении практического взаимодействия, координации усилий и продвижении совместных инициа­тив в интересах устойчивого развития страны и региона.