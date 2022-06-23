Совместное заседание палат Парламента состоится 30 июня

Председатель Мажилиса подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане», говорится в тексте распоряжения.