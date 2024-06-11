Совместные проекты промышленной кооперации обсудили Скляр и Мантуров

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляра провел встречу с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и ход реализации совместных проектов промышленной кооперации.

Роман Скляр подчеркнул важность подписанной в 2019 году на пятилетний срок Дорожной карты Программы совместных действий в области промышленности между РК и РФ. Это позволило существенно нарастить портфель промышленных проектов двух стран.