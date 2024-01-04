Современная школа Общество 4 января 2024 г. 2:00 1 Галина Вологодская «Казцинк» профинансирует строительство школы в Риддере. фото предоставлено ТОО «Казцинк» Крупнейшая горно-металлургическая компания Восточно-Казахстанской области подписала меморандум с исполнительной властью региона и Риддера. Документ закрепляет обязательства сторон по строительству новой школы на 600 мест в городе горняков. На востоке страны сегодня уделяют большое внимание развитию моногородов. Инфраструктурные и образовательные проекты – одни из наиболее актуальных. – Сейчас в Риддере работают 16 школ, однако многие из них построены еще в тридцатые годы прошлого столетия, – отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. – В последний раз в этом многотысячном городе школы строились в 1974 году, а потом спустя почти пятьдесят лет – в 2022-м. Поэтому возведение новой комфортной школы, оборудованной всем необходимым, станет отличным подарком для детей, педагогов и родителей. Горняки и металлурги поддержали идею строительства нового образовательного учреждения. – В Риддере работает почти половина всех сотрудников нашей компании, – дал комментарий генеральный директор ТОО «Казцинк» Александр Хмелев. – Мы уделяем большое внимание развитию города в целом, в том числе комфорту наших сотрудников и их семей. Сегодняшний меморандум – отличный пример эффективного партнерства крупного бизнеса и государственных органов в этом направлении. Детали реализации проекта, как и сроки строительства, станут известны в ближайшее время. Акимат Риддера определит место для новой школы, а также обеспечит необходимые для возведения коммуникации и разрешения. Строительство объекта образования профинансирует «Казцинк». #школа #строительство #Риддер #финансирование #Казцинк