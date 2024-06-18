Современные вызовы и решения в обеспечении безопасного детства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев регулярно поднимает вопросы защиты прав женщин и детей. В прошлом году им поручено ужесточить наказание за любые проявления семейно-бытового насилия. Закон о защите прав женщин и безопасности детей, инициированный Президентом в Послании 1 сентября 2023 года, включает поправки, направленные на создание инфраструктуры помощи детям, ужесточение наказаний за насилие в отношении несовершеннолетних, его профилактику, а также помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.

Закон фокусируется на предуп­реждении возникновения трудных жизненных ситуаций путем профилактики и предоставления помощи пострадавшим. Создание центров поддержки семьи, мобильных групп для выявления нуждающихся в такой поддерж­ке, центров психологической помощи несовершеннолетним, а также внедрение программ защиты жертв насилия, в частности детей, свидетельствует об активной гражданской позиции общества по отношению к тем, кто находится в уязвимых ситуациях.

Кроме того, вводятся новые нормы, направленные на ужес­точение наказания за насилие в отношении детей. Так, предусматривается исключение примирения за связанные с ним уголовные преступления, наз­начение пожизненного срока за педофилию, установление уголовной ответственности за приставание сексуального характера в отношении несовершеннолетних, административной – за буллинг, запрет на принудительную высадку ребенка из автобуса, а также введение лицензирования детских лагерей и учреждений для лиц с особыми потребнос­тями.

В законе предусматривается открытие центров психологической поддержки в каждом регионе страны. Педагог-психолог играет ключевую роль в поддержке эмоционального состояния ребенка, создавая доверительную атмосферу, где последний свободно выражает свои чувства. По указанию Главы государства Министерство просвещения активно работает над повышением квалификации педагогов-психологов через развитие центров психологической поддержки.

Основная цель центров – соз­дать единую систему психологической помощи, обеспечивая благополучие для детей, родителей и педагогов. Такие центры уже работают в 15 регионах, и до конца года планируется их открытие в остальных областях. Министерство разработало методические рекомендации для унификации их работы, чтобы обеспечить комфортные условия для детей. Эти центры будут основой поддержки для педагогов-психологов и местом, куда могут обратиться дети, родители и педагоги за помощью.

В стране также введен институт региональных уполномоченных по правам ребенка. На сегодняшний день они функционируют в 20 регионах. Данный институт уже продемонстрировал свою эффективность: региональные уполномоченные тесно сотрудничают с уполномоченным по правам ребенка РК и активно защищают права детей в своих регионах.

Внесенные изменения направлены на формирование у детей правовой грамотности. Введение административной ответственности за буллинг и кибербулинг несовершеннолетних создает систему борьбы, так как образовательные учреждения ранее лишены были эффективных методов противодействия этим видам правонарушений, ограничиваясь только профилактическими беседами и учетом внутри школы. Новые нормы направлены на противодействие травле в школах. Это приведет и к повышению ответственности родителей, чьи дети замешаны в буллинге.

Будет создана программа помощи жертвам насилия и буллинга, что подтверждает обязательство государства и общества обеспечить безопасное детство для всех. В рамках этой прог­раммы разрабатывается единая модель деятельности кабинетов помощи жертвам насилия, где будут проводиться следственные действия с участием сотрудников судебно-медицинской экспертизы, полиции. Модель кабинетов будет создана с учетом комфорт­ных условий для детей, работа с ними будет проводиться опытными педагогами-психологами. Модель, разработанная Минис­терством просвещения, будет выступать в качестве единого стандарта открытия кабинетов.

Были случаи высадки детей из общественного транспорта из-за неоплаты проезда. Теперь такие действия будут считаться правонарушением и повлекут штраф.

Некоторые активисты распространяют непроверенную информацию о возможном лишении родительских прав за различные проступки. Однако новые законы формируются с учетом общественного мнения и направлены на борьбу с семейным насилием, признавая ребенка полноценным субъектом права. Важно отметить, что ребенок должен быть защищен, если семейные отношения наносят ему вред, государство должно принять соответствующие меры, чтобы обеспечить его безопасность. Изъятие ребенка из семьи является крайней мерой, но главное – обеспечить его благополучие и избежать негативных последствий. Следует отметить, что информация о предполагаемом изъятии детей из семей, которая распространяется в социальных сетях, является фейком.

Наши дети – будущее общества. Защита их безопасности и обеспечение благополучия главная задача государства. Это не только моральная, но и законодательная необходимость.