Современный инклюзивный спорткомплекс «Қуат» открылся в Актобе

Спорт
153
Дана Аменова
специальный корреспондент

Его общая площадь составляет 4 855 квадратных метров

Фото: пресс-служба Минтуризма

В Актобе ввели в эксплуатацию инклюзивный спортивный комплекс «Қуат», ориентированный на системную подготовку спортсменов с особыми потребностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма 

По информации ведомства, объект стал частью реализации поручений Главы государства по формированию доступной спортивной инфраструктуры и расширению возможностей вовлечения людей с инвалидностью в регулярные занятия спортом.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, представители профильных организаций, общественных объединений и спортивного сообщества.

Комплекс общей площадью 4 855 квадратных метров спроектирован с учётом международных стандартов доступности. Инфраструктура объекта, включая открытые спортивные площадки, позволяет одновременно принимать до 500 человек в день. В здании размещены бассейн, универсальный и борцовский залы, тренировочные помещения, зал настольного тенниса, а также зрительская трибуна на 200 мест.

Комплекс обеспечивает условия для развития более 20 видов спорта. В числе паралимпийских направлений - паралёгкая атлетика, параплавание, волейбол сидя, пауэрлифтинг, паранастольный теннис, парадзюдо, парастрельба, теннис на колясках, голбол, бочча и паратаеквондо.

В настоящее время в Казахстане развиваются 19 паралимпийских видов спорта, ежегодно проводится свыше 800 соревнований различного уровня, спортсмены регулярно участвуют более чем в 80 международных турнирах в год. Впервые в прошлом году в Астане прошла Конференции Азиатского Паралимпийского Комитета, что является ярким показателем активного развития парадвижения в Казахстане.

Под сурдлимпийские дисциплины выделен отдельный блок. Созданы условия для тренировок по футзалу, борьбе, дзюдо, бадминтону, шахматам, настольному теннису, плаванию, таеквондо и др. Всего в Казахстане развивается 13 сурдлимпийских видов спорта, развитию сурдлимпийского движения уделяется отдельное внимание.

Так, в 2024 году в Туркестане проведен чемпионат мира по сурдодзюдо с участием 21 страны, чемпионат мира по футзалу U-21 в Астане с участием 10 стран мира, в 2025 году обеспечено участие сборной в Сурдлимпийских Играх в Токио, всего проведен 21 учебно-тренировочный сбор, общий объем выделенных средств составил 513 млн тенге. Казахстанские сурдоспортсмены завоевали 25 медалей: 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых и заняли 9 место в общекомандном зачете. Выплаты призерам составят 5,5 млрд тенге.

Напомним, в прошлом году впервые законодательно закреплено понятие «сопровождающий спортсмена с инвалидностью». Это позволяет оказывать необходимую помощь спортсменам с инвалидностью при участии в спортивных мероприятиях.

#Актобе #инклюзия #Минтуризма #спорткомлекс

