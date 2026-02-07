В алматинском Доме дружбы по инициативе Союза писателей Казахстана вчера состоялось заседание, посвященное обсуждению проекта новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ
Мероприятие прошло под председательством руководителя Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенова.
В обсуждении приняли участие известные казахстанские писатели, представители творческой интеллигенции, общественные деятели, депутаты Мажилиса и члены Комиссии по конституционной реформе.
Участники поделились своими мнениями о ключевых направлениях реформ, обсудили нормы проекта, касающиеся общества, культуры, творческой сферы, а также роль и ответственность гражданских институтов.
Главной целью встречи стало формирование позиции творческой интеллигенции по проекту новой Конституции и ее донесение до общественности. В ходе дискуссии акцент был сделан на необходимости расширения прав и свобод граждан, укрепления свободы слова и творчества, а также на стратегическом значении правовых реформ для развития страны.
По итогам заседания участники выразили общее одобрение предложенным направлениям и реформам проекта новой Конституции.