В алматинском Доме дружбы по инициативе Союза писателей Казахстана вчера состоялось заседание, посвященное обсуждению проекта новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Мероприятие прошло под председательством руководителя Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенова.

В обсуждении приняли участие известные казахстанские писатели, представители творческой интеллигенции, общественные деятели, депутаты Мажилиса и члены Комиссии по конституционной реформе.

Участники поделились своими мнениями о ключевых направлениях реформ, обсудили нормы проекта, касающиеся общества, культуры, творческой сферы, а также роль и ответственность гражданских институтов.

Главной целью встречи стало формирование позиции творческой интеллигенции по проекту новой Конституции и ее донесение до общественности. В ходе дискуссии акцент был сделан на необходимости расширения прав и свобод граждан, укрепления свободы слова и творчества, а также на стратегическом значении правовых реформ для развития страны.

По итогам заседания участники выразили общее одобрение предложенным направлениям и реформам проекта новой Конституции.