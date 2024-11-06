Созданию личного бренда обучат с нуля

Форум стал площадкой для обмена опытом и обсуж­дения новых проектов среди предпринимателей, чьи изделия или услуги по праву можно назвать оригинальными.

– Мы решили посмотреть, кто работает в этом направлении, какие есть интересные идеи. Объединив усилия, постараемся продвинуть на новый уровень развитие креативной индустрии в регионе, – отметила руководитель Ассоциации дизайнеров и модельеров Западно-Казах­станской области, основатель социального проекта «Академия креативной индустрии» Асем Срымова.

А таких предпринимателей в регионе с каждым годом становится все больше. Так, с недавних пор в Уральске действует первая кофейня в этностиле Аuyz tea. Ее открыла Гульсезим Аминова. От меню до дизайна помещения – все в этом проекте проникнуто национальными традициями. Вместо обычного кофе здесь можно попробовать латте-iрiмшiк, на десерт вам предложат тары-медовик. Хотите чая? На выбор 15 видов согревающего напитка по собственной рецептуре. А если посетитель принял предложение исполнить на домбре хотя бы отрывок мелодии, ему положена персональная скидка...

В сентябре открылась творческая студия ТaspaLab. Название многофунк­ционального центра говорит само за себя: taspa в переводе – «лента», в данном контексте кино- и фотолента, lab – лаборатория. Идея соз­дания этого творческого пространства принадлежит Гульназ Алимгерей. Основательница первой частной медиашколы в республике, бывшая телеведущая, а ныне многодетная мама решила применить свои знания и навыки в новом направлении бизнеса.

В центре создано 13 разноплановых фотозон, площадки для звукозаписи, съемок подкастов и рилсов, имеются танцевальный и конференц-зал, носящий имя Шангерея Бокеева. Именитый земляк, внук Жангир-хана, был не только поэтом, просветителем и меценатом, но и первым казахским фотографом. Между прочим, фотоаппарат ему лично подарил российский император Николай II.

Благодаря снимкам Бокеева для истории остались запечатленными портреты многих представителей интеллигенции того времени, сцены из быта степняков и особых событий в их жизни.

Проект «Академия креативной индустрии» был запущен в Уральске в 2019-м. В прошлом году после подписания меморандумов о сотрудничестве с рядом образовательных учреждений области он получил статус социального. Менторы структуры обучают с нуля созданию личного бренда. Выпускники со своими коллекциями уже приняли участие в Aqjaiyq fashion festival, в международных показах моды, проходивших в Таразе и Ташкенте.

Как напомнила заместитель руководителя областного управления общественного развития Гульжанар Шукеева, креативная индустрия, по словам Главы государства, – это еще одна точка роста экономики и занятости. А потому важно, чтобы проекты в сфере медиа, кино, музыки, дизайна, образования, информационных технологий имели поддержку не только в столице и городах республиканского значения, но и в областных центрах. Для этого в регионе ведется планомерная работа. Так, уже к концу следующего года в Уральске откроется креативный хаб, где будут созданы все условия для развития творческого потенциала всех желающих.

По словам руководителя Ассоциации деловых женщин Западного Казахстана Жансулу Туремуратовой, в области на постоянной основе организуются обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, ярмарки-выставки и фестивали, благодаря участию в которых многие местные рукодельницы смогли из своего хобби создать бизнес.

На форуме были подняты вопросы защиты интеллектуальной собственности, необходимости создания инструментов финансовой поддержки предпринимателей, формирования национального бренда, вовлечения молодежи...

Возраст сегодня не помеха ни бизнесу, ни креативу, считают участники мероприятия. Так, студент второго курса ЗКАТУ им. Жангир-хана Нурасыл Сираж учится на ландшафтного дизайнера. Это не помешало молодому человеку осуществить мечту – открыть модельное агентство. Или 18-летней Мулдер Саматовой – заняться созданием букетов и украшений, которые вот уже год находят взыскательных покупателей через инстаграм-аккаунт.

Завершился форум подписанием меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией дизайнеров и модельеров и Ассоциацией деловых женщин Западно-Казахстанской области.