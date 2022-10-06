Создать в Центральной Азии систему раннего оповещения о ЧС предложил Ильин

В городе Душанбе (Таджикистан) проходит совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. Казахстанскую делегацию возглавляет министр по ЧС Юрий Ильин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Необходимо отметить, что центрально-азиатский регион подвержен практически всем видам чрезвычайных ситуаций, многие из которых носят трансграничный характер.

На встрече Юрий Ильин выступил с предложением по созданию Региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе и возникновении ЧС.

Актуальность вопроса подтвердили все ведомства чрезвычайного реагирования стран ЦА.

В рамках предложения казахстанской стороны планируется интегрировать не только сейсмические датчики, но и метеорологические, гидрологические и другие датчики действующих систем мониторинга за ЧС в странах Центральной Азии.

Данная инициатива даст возможность для раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях в местностях с повышенной сейсмической, селевой, лавинной, оползневой опасностью.

Согласно данным, представленным на встрече министров, ЦА сталкивается с серьезными угрозами в борьбе с неблагоприятными последствиями изменения климата. Одной из ключевых угроз признано воздействие изменения климата на бедствия, связанные с водой. Так, отмечается понижение температуры, что ведет к таянию ледников и образованию ледниковых озер.

Нынешние темпы сокращения объема ледников в регионе составляют 0,2-1% в год. Эти факторы создают опасность паводков. При этом повышенное внимание уделяется таким рискам, как землетрясения, оползни, сели, сходы лавин, риски техногенного характера и так далее.

«Придавая большое значение сотрудничеству с международными и неправительственными организациями в вопросах внедрения современных подходов в обеспечении снижения рисков, мы уделяем особое внимание тесному и практическому взаимодействию с нашими коллегами из стран региона на двусторонней и многосторонней основах», – отметил Ильин.

На полях совещания также состоялись двусторонние встречи Юрия Ильина с главой регионального офиса Управления ООН по снижению риска бедствий в Европе и Центральной Азии Октавином Биволом и заместителем исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрием Марьясиным, вице-президентом Агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции Исмаилом Палакоглу, где обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия в деле предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.