Фото: пресс-служба МЧС РК
Международное сотрудничество
Создать в Центральной Азии систему раннего оповещения о ЧС предложил Ильин

В городе Душанбе (Таджикистан) проходит совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. Казахстанскую делегацию возглавляет министр по ЧС Юрий Ильин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Необходимо отметить, что центрально-азиатский регион подвержен практически всем видам чрезвычайных ситуаций, многие из которых носят трансграничный характер.

На встрече Юрий Ильин выступил с предложением по созданию Региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе и возникновении ЧС.

Актуальность вопроса подтвердили все ведомства чрезвычайного реагирования стран ЦА.

В рамках предложения казахстанской стороны планируется интегрировать не только сейсмические датчики, но и метеорологические, гидрологические и другие датчики действующих систем мониторинга за ЧС в странах Центральной Азии.

Данная инициатива даст возможность для раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях в местностях с повышенной сейсмической, селевой, лавинной, оползневой опасностью.

Согласно данным, представленным на встрече министров, ЦА сталкивается с серьезными угрозами в борьбе с неблагоприятными последствиями изменения климата. Одной из ключевых угроз признано воздействие изменения климата на бедствия, связанные с водой. Так, отмечается понижение температуры, что ведет к таянию ледников и образованию ледниковых озер.

Нынешние темпы сокращения объема ледников в регионе составляют 0,2-1% в год. Эти факторы создают опасность паводков. При этом повышенное внимание уделяется таким рискам, как землетрясения, оползни, сели, сходы лавин, риски техногенного характера и так далее.

«Придавая большое значение сотрудничеству с международными и неправительственными организациями в вопросах внедрения современных подходов в обеспечении снижения рисков, мы уделяем особое внимание тесному и практическому взаимодействию с нашими коллегами из стран региона на двусторонней и многосторонней основах», – отметил Ильин.

На полях совещания также состоялись двусторонние встречи Юрия Ильина с главой регионального офиса Управления ООН по снижению риска бедствий в Европе и Центральной Азии Октавином Биволом и заместителем исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрием Марьясиным, вице-президентом Агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции Исмаилом Палакоглу, где обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия в деле предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 

 

Популярное

Все
Экономическое развитие немыслимо без науки
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
То, что нас объединяет
Национальная премия UMAI
Почему надо говорить про единство?
Усилить требования к безопасности
На кортах Астаны
Из содержания выступ­лений Президента в регионах можно понять параметры архитектуры Нового Казахстана
Отворяя древние ворота
Поздравление от Главы государства
Отпечатки степи
Читать подано!
Повелители музыки
Правильный сигнал
WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты
Президентские выборы - 2022: кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинула партия "AMANAT"
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Переработку шерсти по итальянским технологиям запустят в Актобе
Смаилов и Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Международное сотрудничество , Общество
Алматинская декларация: МОТ и Совет профсоюзов ЦА сообща пр…
Международное сотрудничество , Правительство , Россия
Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества обсудили гл…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров …
Международное сотрудничество , Правительство
Смаилов призвал страны "каспийской пятерки" возобновить эко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]