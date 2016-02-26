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Создатель World of Tanks пополнил список миллиардеров Bloomberg
Создатель World of Tanks пополнил список миллиардеров Bloomberg, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Состояние создателя онлайн-игры World of Tanks Виктора Кислого превысило $1 миллиард.Комментировать свое попадание в список миллиардеров Кислый не стал, лишь отметил, что ведет "очень скромный" образ жизни.

"Мы должны создать конвейер по производству качественных игр. Наша компания намерена осваивать все большие рынки. Если появится миллиард микроволновок с джойстиками, на которых можно будет играть в игры, мы создадим программы и для них", – сказал 39-летний основатель Wargaming.

По оценке издания, стоимость компании Wargaming, которая занимается выпуском игр World of Tanks, составила около $1,5 миллиарда. В игровых проектах Wargaming зарегистрировано более 150 миллионов человек.

Танковый экшен World of Tanks – самая известная многопользовательская игра от компании Wargaming, основанной белорусским бизнесменом Кислым в 1998 году. Представленная в игре техника копирует реально существовавшие боевые машины середины XX века. 

В компании работают свыше четырех тысяч человек, а ее офисы расположены в 10 странах, включая США, Францию, Южную Корею, Австралию, Сингапур и Японию.

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