Миллионы тенге выманила у астанчан создательница WhatsApp-групп

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По данным прокуратуры Астаны, для вовлечения граждан в мессенджере WhatsApp она создавала группы, где рекламировались товары по ценам ниже рыночных.

Завладев деньгами 30 человек на сумму свыше 3 млн тенге мошенница потратила их на свои нужды.

В суде подсудимая пыталась избежать уголовной ответственности, ссылаясь на гражданско-правовые отношения с потерпевшими.

«Государственным обвинителем доказано, что намерений у виновной по поставке товаров для потерпевших изначально не было, и выполнять взятые на себя обязанности не собиралась. Приговором суда она осуждена к 3 годам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан с осужденной», – проинформировали в надзорном органе.

Сотрудники прокуратуры рекомендуют гражданам избегать совершения сомнительных сделок в мессенджерах, обещающих прямые поставки за низкую стоимость.