Спасали лосенка всем миром

В районе Алтай спасли угодившего в хвостохранилище лосенка. Как рассказали в облуправлении природных ресурсов и регулирования природопользования, детеныша заметили работники, обслуживающие техногенный объект. Малыш увяз в грязи. Рабочие немедленно сообщили об этом чеэсникам, на место прибыли сотрудники природоохранных служб, ЧС, представители предприятия. К лосенку подбирались на лыжах. По словам специалис­тов, он пробовал выбраться из трясины, но только потерял силы и на людей даже не реагировал.