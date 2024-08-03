Спасали лосенка всем миром

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В районе Алтай спасли угодившего в хвостохранилище лосенка. Как рассказали в облуправлении природных ресурсов и регулирования природопользования, детеныша заметили работники, обслуживающие техногенный объект. Малыш увяз в грязи. Рабочие немедленно сообщили об этом чеэсникам, на место прибыли сотрудники природоохранных служб, ЧС, представители предприятия. К лосенку подбирались на лыжах. По словам специалис­тов, он пробовал выбраться из трясины, но только потерял силы и на людей даже не реагировал.

фото облотряда по защите растительного и животного мира

Мужчины обвязали животное веревками и постепенно вытащили вручную. Лосенок на безо­пасном месте осмотрелся, поднялся и не спеша отправился в сторону гор.

– В какой-то момент он оглянулся и посмотрел на людей, словно поблагодарил, – рассказали спасатели.

По мнению лесников, малыша, вероятно, подвело любопытство. Детеныш решил исследовать новую территорию, а тут – машины, техника. Он испугался, бросился куда глаза глядят – и угодил в техногенное болото. К счастью, все закончилось благополучно.

#спасение #природа #Алтай #лосенок

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