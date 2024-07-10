Спасатели привлекли внимание к теме безопасности на воде Общество 10 июля 2024 г. 0:16 123 Галина Вологодская Спасатели Усть-Каменогорска организовали на главном городском пляже «Самал» необычную акцию. фото ДЧС ВКО Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники предложили отдыхающим поменяться ролями – прочувствовать груз ответственности за безопасность людей. Энтузиасты поднялись на спасательную вышку и через рупор предупредили нарушителей о запрете заплывать за буйки, напомнили о необходимости присматривать за детьми. – Желающих почувствовать себя спасателем было много, – рассказала пресс-секретарь ДЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова. – Не у всех получалось с первого раза добиться внимания отдыхающих, но участники не сдавались. Один из парней так вжился в роль, что даже продемонстрировал готовность прийти на помощь тонущему. Всех неравнодушных граждан спасатели отметили памятными призами. #Усть-Каменогорск #безопасность #акция #спасатели #пляж