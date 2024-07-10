Спасатели привлекли внимание к теме безопасности на воде

Общество
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Галина Вологодская

Спасатели Усть-Каменогорска организовали на главном городском пляже ­«Самал» необычную акцию.

фото ДЧС ВКО

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники предложили отдыхающим поменяться ролями – прочувствовать груз ответственности за безопасность людей. Энтузиасты поднялись на спасательную вышку и через рупор предупредили нарушителей о запрете заплывать за буйки, напомнили о необходимости присматривать за детьми.

– Желающих почувствовать себя спасателем было много, – рассказала пресс-секретарь ДЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лис­кова. – Не у всех получалось с первого раза добиться внимания отдыхающих, но участники не сдавались. Один из парней так вжился в роль, что даже продемонстрировал готовность прийти на помощь тонущему.

Всех неравнодушных граждан спасатели отметили памятными призами.

#Усть-Каменогорск #безопасность #акция #спасатели #пляж

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