Спасатели привлекли внимание к теме безопасности на воде

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники предложили отдыхающим поменяться ролями – прочувствовать груз ответственности за безопасность людей. Энтузиасты поднялись на спасательную вышку и через рупор предупредили нарушителей о запрете заплывать за буйки, напомнили о необходимости присматривать за детьми.

– Желающих почувствовать себя спасателем было много, – рассказала пресс-секретарь ДЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лис­кова. – Не у всех получалось с первого раза добиться внимания отдыхающих, но участники не сдавались. Один из парней так вжился в роль, что даже продемонстрировал готовность прийти на помощь тонущему.

Всех неравнодушных граждан спасатели отметили памятными призами.