«Спасатели села» придут на помощь

Хорошая новость
1
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Сразу две новые добровольные пожарные части открыты в рамках республиканской программы «Спасатели села» – в селе Карамурт Сайрамского и в селе Боген Ордабасинского районов. В торжественных мероприятиях приняли участие министр по чрезвычайным ситуа­циям генерал-лейтенант Чингиз Аринов и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

фото пресс-службы облакимата

По словам главы МЧС, развитие сети добровольных пожарных подразделений – одно из приори­тетных направлений повышения безопасности на селе. Такие под­разделения сегодня строятся даже в отдаленных населенных пунктах. В Туркестанской облас­ти более 800 сел, и МЧС будет способствовать тому, чтобы в каждом из них работала собственная пожарная часть, заверил Чингиз Аринов.

Добровольная пожарная часть «Спасатели села» в селе Карамурт оснащена всем необходимым для несения службы: боксом для пожарного инвентаря, помещения­ми для дежурного персонала, дис­петчерской со средствами связи, кухней, столовой и спортивным залом «Команда батыра». Волонтеры обеспечены пожарной машиной, боевой одеждой и радио­станциями, предоставленными Министерством по чрезвычайным ситуациям. Подразделение будет обслуживать села Карамурт, Низам-Абат и Аккала, где проживают более 19 тыс. человек, что повысит уровень пожарной безопасности и оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.

В селе Боген Ордабасинского района новая пожарная часть также создана в рамках программы. Она обслуживает около 8 тыс. жителей сел Боген, Кемер и Женис. Объект оснащен современными средствами связи и оборудованием для круглосуточного дежурства. Значительный вклад в оснащение подразделения внес депутат районного маслихата Абильда Алибеков, а заработную плату добровольцев обеспечивает местный бюджет.

Министр подчеркнул, что МЧС продолжит работу по укреплению материально-технической базы доб­ровольных подразделений, обеспечению их техникой и спецодеждой, а также по расширению программы «Спасатели села» во всех регионах страны. Создание новых пожарных частей станет важным шагом на пути к повышению безопасности и защищенности жителей сельских регионов Казахстана.

#Спасатели села #Боген #добровольная пожарная часть #Карамурт

