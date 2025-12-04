Спасатели СКО создали собственный ствол для тушения электромобилей

Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Литий-ионные батареи считаются одними из самых сложных в ликвидации источников огня, и теперь у спасателей региона появился инструмент, созданный с учетом этих особенностей

Фото: ДЧС СКО

В Северо-Казахстанской области пожарные представили уникальную разработку — специальный веерный ствол, который позволяет быстрее и безопаснее тушить возгорания электромобилей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Веерный ствол — это насадка, создающая широкую, рассеивающую водяную завесу. Такая конструкция позволяет равномерно и интенсивно охлаждать корпус и батарейный блок электромобиля, снижая риск повторного воспламенения.

Перед началом работ спасатели обязательно проводят заземление. Это один из ключевых этапов: при повреждении батареи или электроцепи возможно наличие остаточного напряжения, которое представляет опасность как для пожарных, так и для техники.

Кроме того, при работе с электромобилями работники ДЧС используют международное приложение Euro Rescue, которое содержит техническую информацию о различных моделях. Это позволяет действовать точечно и исключить случайное повреждение элементов, способное спровоцировать новый очаг возгорания.

Пожары в электромобилях представляют особую опасность и требуют иной тактики по сравнению с обычным транспортом. Так, например, литий-ионная батарея при перегреве может входить в цепную реакцию: один нагретый элемент воспламеняет соседний. Этот процесс трудно остановить, а огонь может усиливаться волнообразно. Температуры горения при этом достигают 1 000°C и выше, то есть значительно больше, чем при возгорании бензина или дизтоплива. Батарея может загореться спустя часы и даже сутки. Поэтому так важно длительное охлаждение — задача, с которой как раз помогает справиться веерный ствол.

