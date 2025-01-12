Спасатели вызволили корову из колодца в Жанатасе

Фото: МЧС РК

Звонок в службу спасения поступил сегодня от жителей города Жанатас Сарысусского района. Спасателям пришлось вытаскивать корову, которая во дворе частного дома упала в открытый колодец.

Спасать животное выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Прибыв на место происшествия они быстро извлекли корову из колодца. Благодаря слаженным усилиям, пожарные смогли вытащить корову невредимой и передать хозяину.