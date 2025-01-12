Спасатели вызволили корову из колодца в Жанатасе
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Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz
Звонок в службу спасения поступил сегодня от жителей города Жанатас Сарысусского района. Спасателям пришлось вытаскивать корову, которая во дворе частного дома упала в открытый колодец.
Спасать животное выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Прибыв на место происшествия они быстро извлекли корову из колодца. Благодаря слаженным усилиям, пожарные смогли вытащить корову невредимой и передать хозяину.
«Отсутствие крышек на люках колодцев представляет угрозу и для людей. Особенно для детей, которые, не заметив, во время игр случайно могут провалиться внутрь и получить серьезные травмы», - отметили спасатели.