Спасательные работы на дорогах Туркестанской и Жамбылской областей завершены

Работа оперативных штабов республиканского и регионального уровня будет продолжена до полной стабилизации обстановки, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Принятыми подразделениями МЧС, дорожных служб, полиции, министерства обороны и местных исполнительных органов мерами из остановившегося в снежных заторах автотранспорта спасено и эвакуировано свыше 5 тыс. человек, сообщает МЧС республики.

На дорогах области Жетысу спасено более 70 человек.

На данный момент закрыто движение для всех видов автотранспорта на 5 участках автодорог республиканского и 4 областного значения в Жамбылской, Туркестанской областях и областях Абай и Жетысу.

Работа оперативных штабов республиканского и регионального уровня будет продолжена до полной стабилизации обстановки.