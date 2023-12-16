Спасательные работы на дорогах Туркестанской и Жамбылской областей завершены
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Работа оперативных штабов республиканского и регионального уровня будет продолжена до полной стабилизации обстановки, передает Kazpravda.kz
Принятыми подразделениями МЧС, дорожных служб, полиции, министерства обороны и местных исполнительных органов мерами из остановившегося в снежных заторах автотранспорта спасено и эвакуировано свыше 5 тыс. человек, сообщает МЧС республики.
На дорогах области Жетысу спасено более 70 человек.
На данный момент закрыто движение для всех видов автотранспорта на 5 участках автодорог республиканского и 4 областного значения в Жамбылской, Туркестанской областях и областях Абай и Жетысу.
Работа оперативных штабов республиканского и регионального уровня будет продолжена до полной стабилизации обстановки.