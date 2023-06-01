Спасибо, что вы с нами

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Лучшей бабушкой мегаполиса признана Гульнар Кунанбаева, ставшая победителем городского конкурса «Асыл әже-2023».

фото организаторов конкурса

Участницы конкурса – талантливые и обаятельные женщины от 62 до 83 лет, они занимаются воспитанием внуков и успевают принимать участие в творческой и общественной жизни города. Среди финалисток были представители разных профессий, но каждая из них прежде всего хранительница семейного очага.

Главный приз завоевала инженер-строи­тель Гульнара Кунанбаева, которая покорила зрителей и жюри исполнением песни на итальянском языке. К занятиям вокалом женщину привела давняя мечта. Первым делом педагог предложила выучить ее любимую песню, которую конкурсантка и исполнила перед полным залом, завоевав восторженные аплодисменты.

По словам победительницы, в Центре активного долголетия она с удовольствием посещает курсы английского языка, занимается рисованием и танцами. Отвечая на вопрос о том, трудно ли ей было принять решение об участии в конкурсе, Гульнара отметила, что любая женщина в глубине души мечтает пройти по подиуму. Для нее это в первую очередь преодоление внутреннего волнения и победа над собой.

– Конечно, волновалась, ведь я представляла городской Центр активного долголетия, хотелось не подвести наших педагогов. Отношусь к ним с большим уважением. Специалисты центра ежедневно своим неравнодушным отношением дарят положительные эмоции и хорошее настрое­ние многим людям, испытывающим одиночество, прошедшим через жизненные трудности, они раскрывают их таланты. Я хочу быть примером для своих внуков, потому что все лучшее дети получают из семьи, – говорит лучшая әже Алматы.

Как и полагается, финалистки прошли через несколько туров. Первый – визитная карточка. Каждая участница представила короткий видеосюжет о своей семье. Второй тур – кулинарный, где конкурсантки приготовили свое фирменное блюдо.

А на творческом конкурсе женщины не только исполняли песни, играли на музыкальных инструментах, декламировали стихи, но и, например, танцевали латиноамериканскую сальсу, как 80-летняя Галиба Катекова. Не менее романтичным стало дефиле в вечерних платьях, позволившее продемонстрировать элегантность и вкус.

По общему мнению участниц, конкурс подарил незабываемые эмоции и впечатления. Они получили заряд энергии и стимул быть еще более активными, заниматься творчеством.

Как отметила директор городского Центра активного долголетия Сауле Бекетаева, конкурс соответствовал своей главной идее – сохранению преемственности поколений – и показал внукам, что их апашки и в 70, и в 80 лет остаются жизнерадостными и красивыми.

#конкурс #РК #әже #«Асыл әже-2023» #лучшая бабушка

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