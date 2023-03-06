Спасенная из-под завалов в Турции казахстанка вернулась домой

Спасенная во время землетрясений в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова вернулась на родину. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: facebook.com/m.madiyev

Ранее сообщалось, что казахстанку Сабину Мамадьярову спасли из разрушенного дома 8 февраля в городе Антакье провинции Хатай турецкие спасатели. Ее срочно доставили в больницу в Адане, где провели операцию на руку.

"В период ее нахождения в больнице наш консул был постоянно с ней на связи. С ней находились ее родственники. Она уже вернулась в Казахстан, но просила ее не беспокоить. Она не хотела бы давать каких-либо комментариев по тому, что произошло", – отметил Айбек Смадияров.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.