Спасенная из-под завалов в Турции казахстанка вернулась домой

Спасенная во время землетрясений в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова вернулась на родину. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Ранее сообщалось, что казахстанку Сабину Мамадьярову спасли из разрушенного дома 8 февраля в городе Антакье провинции Хатай турецкие спасатели. Ее срочно доставили в больницу в Адане, где провели операцию на руку.
"В период ее нахождения в больнице наш консул был постоянно с ней на связи. С ней находились ее родственники. Она уже вернулась в Казахстан, но просила ее не беспокоить. Она не хотела бы давать каких-либо комментариев по тому, что произошло", – отметил Айбек Смадияров.
Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.