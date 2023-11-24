Спасшего пассажиров автобуса школьника наградили в Алматинской области

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Восьмиклассник Акжол с говорящей фамилией Герой спас пассажиров оставшегося без управления автобуса, за что получил благодарность и ценный подарок от акима региона Марата Султангазиева, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/bilim_baskarmasi

Юный герой, предотвративший серьезное происшествие, получил «Благодарственное письмо» и телефон марки iPhone-15 из рук главы региона Марата Султангазиева.

Акжол учится в 8 классе школы-лицея №24. Он активно участвует в общественной жизни школы и всегда готов помочь своим одноклассникам и младшим по возрасту детям. Акжол очень коммуникабельный и открытый.

«Такие поступки заслуживают особой благодарности и признания. Мы гордимся юным героем нашего района, который должен стать примером для всей молодежи», – отметил аким Алматинской области.

Также Султангазиев отметил, что данный случай является примером храбрости, отваги и отзывчивости.

«Акжол «нағыз батыр», он действительно доказал, что у хороших родителей вырастают добрые дети», - добавил глава региона.

Напомним, 22 ноября возвращаясь с учебы, мальчик спас жизни десятков пассажиров. Увидев, как водителю общественного транспорта стало плохо, ученик забежал в салон движущегося автобуса и успел вовремя нажать на тормоз, тем самым остановив транспортное средство.

 

 

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