Спасших тонущую девочку алматинцев наградили в ДЧС

Приказом МЧС 28-летний алматинец - тренер по боксу Данияр Сафин, спасший девочку-подростка, а также его ученики Назерке Ерикова и Дастан Курмангали награждены медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» за отвагу и самоотверженность при спасении ребенка на воде, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы МЧС РК

Награду вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков.

«От имени органов гражданской защиты благодарю за героический поступок. Благодаря вашим умелым действиям и гражданской позиции удалось предотвратить несчастный случай. Желаю дальнейших успехов в спорте и в тренерской деятельности», - сказал Алибеков.

Он рекомендовал жителям и гостям города не сокращать путь и не проходить под каскадами на Большой Алматинке, так как они скользкие.

В МЧС напомнили, что 2 июня около 20:00 часов тренер по боксу Данияр Сафин с группой учеников совершал пробежку по набережной бетонного русла реки Большая Алматинка, как вдруг ребята увидели две детские руки, торчавшие из потока воды. Это была девочка примерно 13-14 лет. Как оказалось, она попала в водосливное устройство, и её затягивало сильным потоком. Не медля ни секунды, Данияр бросился в русло реки и, вытянув девочку из воды, передал двум своим ученикам, вынесшим подростка на берег.

«Мою левую ногу затянуло сильным потоком. Опираясь на правую ногу и бетонную подпорку, мне удалось рывком вытащить уже обессиленную девочку. Видимо, она долго пыталась выбраться и, не справляясь с течением, уже начала уходить под воду. Вытащив девочку на берег, мы отвели её в безопасное место и продолжили тренировки», - рассказал Данияр Сафин.