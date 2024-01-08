«Снежную королеву» покажет «Астана Балет»

С 10 по 13 января в театре «Астана Балет» поставят новогоднюю сказку «Снежная королева», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра "Астана Балет"

Как сообщает пресс-служба Минкультуры, постановка с интересными режиссерскими и художественными решениями, в хореографии Георгия Ковтуна на музыку Радика Салимова, предназначена для семейного просмотра.

Премьера состоялась в декабре 2022 года и ежегодно проходит с большим успехом, собирает полные залы зрителей. Балет, покоривший зрителей сюжетом, хореографией и масштабными декорациями, пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством маэстро Элмара Бурибаева.

«Обилие массовых сцен, смешение разных стилей танцевальной лексики, большое количество движущейся и обыгрываемой в ходе действия жесткой декорации и бутафории – эти постановочные приемы присутствуют в балете «Снежная королева». Спектакль, действительно, получился масштабным – нам потребовалось более 200 костюмов, восемь смен декораций. Кроме того, в нем задействована практически вся труппа театра и юные ученики Казахской национальной академии хореографии», – рассказал художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

В разные дни главные партии исполнят артисты театра «Астана Балет» Сундет Султанов, Назерке Аймухаметова, Ерканат Ермагамбет, Анара Дукиева, Риза Канаткызы.