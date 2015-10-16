Спешите участвовать Свежий выпуск 519

Стартовал Национальный конкурс инноваций, организуемый Министерством по инвестициям и развитию РК, Национальным агентством по технологическому развитию и British Council в Казахстане.

В конкурсе могут принять участие изобретатели и рационализаторы в различных возрастных категориях – начиная от школьников до крупных предприятий.

Конкурс проводится по 5 номинациям: «Лучший инновационный проект среди школьников», «Лучший молодой ученый», «Лучшее рационализаторское решение года», «Лучшая система поддержки рационализаторства на предприятии», «Лучший журналистский материал на инновационную тематику».

Общий призовой фонд конкурса составляет 18 600 000 тенге.

Кроме того, школьники, журналисты и молодые ученые, победившие в конкурсе, получат возможность посетить Великобританию в рамках ознакомительно-образовательной поездки.

Победитель в номинации «Лучший молодой ученый» будет представлять страну на международном конкурсе FameLab в Лондоне.

Заявки на участие принимаются в онлайн-форма­те на официальном сайте АО «НАТР» www.natd.gov.kz до 25 октября 2015 года, школьники могут направлять свои заявки до 22 ноября 2015 года.