Спецоперация КНБ: ликвидирован международный наркосиндикат

Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что в рамках многоэтапных оперативных мероприятий 2-3 июня 2022 года в Алматы при транспортировке и хранении 17.7 кг "альфа-PVP" задержаны 4 пособника наркогруппировки. По адресу проживания одного из задержанных обнаружена подпольная лаборатория по производству психотропных веществ.

"Наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в городах Шымкент и Усть-Каменогорск", – сообщает пресс-служба КНБ РК.

Для ликвидации звеньев преступной группы КНБ организовано взаимодействие с МВД Кыргызстана. В результате 5 июня 2022 года в Бишкеке при изъятии из тайника 3 кг психотропного вещества задержаны 3 граждан Кыргызстана.

"Завершающим этапом спецоперации явилось одномоментное задержание в городах Усть-Каменогорск и Шымкент 3 региональных наркокурьеров. В ходе обыска изъято 2 кг наркотиков. Всего в рамках антинаркотической операции задержано 10 участников наркосиндиката и ликвидирована крупная нарколаборатория", – отметили в ведомстве.

Общее число изъятых синтетических веществ составило 22.7 кг (эквивалентно 68 тыс. "разовых доз").

По данным фактам проводятся досудебные мероприятия.