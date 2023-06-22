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СпецЦОНы и процессинговые центры полиции перешли на усиленный режим работы. Это связано с завершением легализации иностранных автомобилей в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

C 1 июля прием заявок на легализацию иностранных авто будет остановлен. Для завершения процесса автоЦОНы будут работать по новому графику: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 20:30, в субботу – с 9:00 до 19:30.

"Однако всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока, при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к легализации.

Кроме того, принято решение осуществить государственную регистрацию автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза до 1 сентября 2022 года, и легализация которых не представляется возможной из-за неснятия с учета автомобиля в стране прежней регистрации, по процедуре временного учета сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе по истечении указанного срока или прохождении первичной регистрации на условиях легализации в случае снятия с учета автомобиля по месту прежней регистрации", – подчеркнули в МВД.



При постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС) и государственные номерные знаки Казахстана (ГРНЗ) (госпошлины за ГРНЗ – 9 660 тенге, СРТС – 4 313 тенге, сбор за обычную регистрацию – 863 тенге). В свидетельстве о регистрации будут записи: "временный учет без права отчуждения и выезда за пределы РК".

Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в Госкорпорацию “Правительство для граждан”.

Если казахстанцы захотят вывезти их за пределы страны, они должны будут сдать СРТС и ГРНЗ Казахстана, после чего им будут возвращены регистрационные документы и ГРНЗ иностранного государства.



По последним изменениям в законодательстве, казахстанцы не смогут оформить полис обязательного автострахования на иностранные автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, и не смогут продлить действующий полис автострахования на авто с иностранным учетом, ввезенные до 1 сентября 2022 года и не прошедшие легализацию.

Напомним, кампания по легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, стартовала с 23 января.