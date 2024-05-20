Ерлан Кошанов встретился с главой турецкого парламента

Международное сотрудничество, Мажилис
173

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился со спикером Великого Национального собрания Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: пресс-служба Мажилиса

Открывая встречу, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Казахстан и Турцию прочно объединяют общие духовные и культурные узы.

«Крепкая дружба и созвучная политика лидеров наших государств выводят казахско-турецкие отношения на качественно новый уровень. Регулярные встречи наших президентов – яркое тому подтверждение. И мы с вами со стороны парламентов делаем все от нас зависящее, чтобы все договоренности, достигнутые на высшем уровне, претворялись в жизнь», – отметил спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов ознакомил турецких коллег с экономическими и политическими реформами, которые проводятся в стране под руководством Касым-Жомарта Токаева. Он отметил что сегодня в Казахстане развивается политическая система, основанная на реальном балансе всех ветвей власти.

Председатель палаты рассказал также о новой экономической политике главы государства, предусматривающей двукратный рост экономики к 2029 году. Зарубежные гости были проинформированы о текущей законотворческой деятельности Мажилиса. Состоялся обмен мнениями о работе депутатских групп дружбы двух стран.

В свою очередь, Нуман Куртулмуш подчеркнул, что Турция твердо поддерживает политические и экономические реформы Президента К.Токаева.

«Это – смелые шаги на пути к демократии, благодаря которым авторитет и роль Казахстана на международной арене упрочатся. Между нашими народами сложились тесные многоплановые связи. Дружеские и искренние отношения связывают лидеров Турции и Казахстана. Уверен, что расширенное стратегическое партнерство между нашими государствами будет и впредь способствовать реализации перспективных проектов во многих сферах. Мы готовы наращивать взаимодействие, как между нашими двумя парламентами, так и в рамках многосторонних парламентских организаций», – заявил председатель Великого Национального собрания.

Спикер Мажилиса поблагодарил турецкий народ за поддержку Казахстана в период паводков. Он также напомнил, что в честь 100-летнего юбилея Турецкой Республики в прошлом году были открыты улица Анадолы в Астане, проспект и парк Турции в Шымкенте, а также возведен памятник Мустафе Ататюрку в Алматы.

В завершение встречи Ерлан Кошанов выразил уверенность, что официальный визит председателя Великого Национального собрания придаст мощный импульс дальнейшему укреплению политического диалога и развитию межпарламентских связей между Казахстаном и Турцией.

#мажилис #Турция #Ерлан Кошанов

Популярное

Все
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Абиба Абужакынова взяла «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ
Аида Балаева предложила основать литературную премию имени Фраги
МВД обратилось к выпускникам и их родителям
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
Казахстан согласовал дополнительную квоту обмена бланками с Латвией, Литвой и Эстонией
Глава МИД Китая прибыл в Астану
Сумма выплаченных пособий по безработице в РК ежемесячно растет
Алматинцы ощутили землетрясение
Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов
Пропавших в России лошадей нашли спустя месяцы в Актюбинской области
Президентские выборы пройдут в Иране в течение 50 дней
Бывший замакима Шымкента осужден за покушение на дачу взятки
Токаев: Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана
Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана
В Казахстане из-за паводков отменили международный ІТ-форум
Ерлан Кошанов встретился с главой турецкого парламента
Кратковременные дожди с грозами обещают синоптики 21-23 мая
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Мужчина с почкой свиньи умер в США
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
Ни проехать, ни пройти
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Сенатор поддержала законодательный запрет на вейпы в Казахстане

Читайте также

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной…
Токаев: Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнер…
Глава МИД Китая прибыл в Астану
Продвигаются приоритеты председательства Казахстана в ШОС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]