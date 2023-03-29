Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов

Депутаты Мажилиса Парламента РК VIII созыва на первом на пленарном заседании палаты принесли присягу народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz .

Иллюстративное фото: akorda.kz

Также на пленарном заседании Мажилиса был избран председатель палаты. По результатам тайного голосования им стал Ерлан Кошанов.

Депутаты проголосовали за него единогласно.

Ерлан Кошанов родился в 1962 году в Карагандинской области. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт. В 1999 году – Казахскую государственную академию управления.

После окончания института работал слесарем, мастером обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината.

Также работал инструктором отдела рабочей и сельской молодежи, заведующий отделом социально-экономических проблем молодежи Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана, ведущим специалистом.

1995-1999 гг. – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

1999-2001 гг. – представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.

2001-2003 гг. – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан – представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.

2003-2006 гг. – вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

2006-2007 гг. – председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

2007-2012 гг. – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан – представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.

2012-2017 гг. – руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

2017-2019 гг. – аким Карагандинской области.

2019-2022 гг. – руководитель Администрации президента Республики Казахстан.

С 1 февраля 2022 года был председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

26 апреля 2022 года избран председателем партии «AMANAT».