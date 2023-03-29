Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов

Депутаты Мажилиса Парламента РК VIII созыва на первом на пленарном заседании палаты принесли присягу народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.
Также на пленарном заседании Мажилиса был избран председатель палаты. По результатам тайного голосования им стал Ерлан Кошанов.
Депутаты проголосовали за него единогласно.
Ерлан Кошанов родился в 1962 году в Карагандинской области. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт. В 1999 году – Казахскую государственную академию управления.
После окончания института работал слесарем, мастером обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината.
Также работал инструктором отдела рабочей и сельской молодежи, заведующий отделом социально-экономических проблем молодежи Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана, ведущим специалистом.
1995-1999 гг. – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
1999-2001 гг. – представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.
2001-2003 гг. – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан – представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.
2003-2006 гг. – вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
2006-2007 гг. – председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
2007-2012 гг. – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан – представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.
2012-2017 гг. – руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.
2017-2019 гг. – аким Карагандинской области.
2019-2022 гг. – руководитель Администрации президента Республики Казахстан.
С 1 февраля 2022 года был председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
26 апреля 2022 года избран председателем партии «AMANAT».